Funk & Show te trae ‘Dime Trap’, el nuevo disco del actor y cantante T.I.

Como cada viernes Jesús Sánchez nos sorprende durante una hora con las novedades del mejor sonido negro en el programa Funk & Show. Esta semana el nuevo disco ‘Dime Trap’ del rapero, compositor, productor y actor estadounidense, T.I. es uno de los protagonistas.



Apunta en tu agenda, que cuando empieza el fin de semana tienes una cita con un nuevo FUNK & SHOW semanal, y es exclusivo para nuestra web Maxima.FM, APP para tu smartphone y iTunes (dentro de la opción "a la carta"). Si te apetece escuchar los 'radio shows' de otras semanas, aquí tienes todos los programas anteriores de Funk & Show.

Además en el programa de hoy no te pierdas la música de:

Sángo - Thank You Weezy

J.I.D - Working Out



Anderson .Paak - TINTS ft. Kendrick Lamar



Ella Mai - Whatchamacallit ft. Chris Brown

Victor Oladipo Feat. Tory Lanez - Lights On

C-RENA - LOVE AFTER



Jaden Smith - GOKU

T.I. "Dime Trap" (album)