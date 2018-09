Disfruta de lo nuevo de Chris Brown y Juicy J en Funk & Show

Cada semana repasamos el mejor sonido negro en FUNK & SHOW, con Jesús Sánchez, exclusivo para Maxima.FM, APP para tu smartphone y iTunes (dentro de la opción “a la carta”). En el show de hoy podrás escuchar a Chris Brown o Juicy J. Dale al play y… ¡sumérgete! Si tienes ganas de más aquí tienes una recopilación con todos los programas.

Aquí tienes un avance del contenido musical del programa de hoy. ¡Disfrútalo!

Chris Brown - Alone



Young N Fly - MPR Feat. Travis Scott

Sevyn - Yernin

Juicy J - Neighbor ft. Travis Scott

Coco Jones- "Just My Luck"



Barachi Feat. Tory Lanez - Wifey

Lou Phelps - Squeeze (feat. JAHKOY)

Leikeli47 - Mulita

T.I. - Jefe ft. Meek Mill



Bas - Designer

Lil Durk - Spin The Block ft. Future



Family Bvsiness - Triangle Offense (KXNG CROOKED, Horseshoe G.A.N.G)