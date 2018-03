DJ Khaled saca nuevo tema con Beyoncé, Jay Z y Future ¡Escúchalo en Funk & Show!

Un miércoles más regresa tu cita semanal con Funk & Show y Jesús Sánchez. Durante 60 minutos repasamos lo mejor del sonido negro, todas las de novedades, entre las que destacan DJ Khaled junto a Beyoncé, Jay Z y Future o Lil Wayne.

Tory Lanez Hillside feat. Wiz Khalifa Mansa



UnoTheActivist "Fabo" Remix ft. Rich The Kid

Rae Sremmurd - Powerglide (Audio) ft. Juicy J

BlocBoy JB & Drake - Look Alive



DJ Khaled - Top Off ft. JAY Z, Future, Beyoncé



Justine Skye - Know Myself (feat. Vory)

Lil Wayne - Vizine