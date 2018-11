DJ Megan Ryte y Cozz unen fuerzas en un nuevo trabajo. ¡Escúchalo ahora en Funk & Show!

Un viernes más iniciamos el fin de semana de la mano de una nueva entrega de Funk & Show con Jesús Sánchez. Lo mejor del sonido negro, y todas las novedades del género, las encuentras a un solo click. Hoy destaca lo nuevo de DJ Megan Ryte junto al rapero estadounidense Cozz, ‘So Close’.



Trey Songz - Shootin Shots feat. Ty Dolla $ign & Tory Lanez



Teyana Taylor - Gonna Love Me (Wu-Remix) feat. Ghostface Killah, Method Man & Raekwon



Wyclef Jean - Baba Feat. Kofi Black and Sejahari Amaru Saulter-Villegas



YG - Slay Ft Quavo

Dave East - No Pork

DJ Megan Ryte x Cozz - So Close



Blac Chyna - Deserve ft. Yo Gotti & Jeremiah



EarlyE ft. Jadakiss - Hide & Seek