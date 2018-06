Ya a la venta el álbum de DJ nano ¡Escucha el single presentación en Maxima 51 VIP!

Un Corazón y una X, dos símbolos que vienen siendo habituales ver en las redes sociales y en la vida de Dj Nano, un mensaje que implica mucho más de lo que a simple vista podría parecer. Pero fue el pasado 18 de mayo cuando el artista soltó la bomba desde sus cuentas de Facebook e Instagram. Nuestro compañero de los viernes de MaximaFM (Bien Bailao), es uno de los principales artistas del panorama electrónico nacional con gran presencia internacional. Acaba de lanzar su primer álbum de estudio “Corazón & X” de la mano de Warner Music Spain. Ya está a la venta, desde hoy mismo, tanto en formato físico como digital.

A lo largo de los últimos años, he intentado en varias ocasiones poder tener un álbum de estudio y bien sea por tiempo o por no estar satisfecho con el resultado, fueron un par de veces las que deseché sacar a la Luz el proyecto. Un álbum es el trabajo más personal y laborioso de cualquier artista musical y en los tiempos que corren para la música, no son muchos los sellos y discográficas que apuestan o editan este formato. Es demasiado trabajo para el recorrido y duración que tiene ahora la música (todo va demasiado rápido y la música se consume a toda velocidad). Hasta que he conseguido hacer canciones atemporales, que valgan para escucharlas ahora o dentro de diez años me ha costado muchísimo. En❤✖ hay un trabajo de más de 3 años, coproducido junto a algunos de los productores, estudios de Mezcla y Máster, más en forma del momento y es para mí un orgullo gigante poder ofrecer este trabajo a todos los fieles de mi sonido y amantes de la música. La multinacional Warner Music es la encargada de editar y distribuir este ❤✖, otro paso importante en mi carrera poder estar al lado de una de las discográficas más fuertes del mundo. Gracias a todos por dejarme ofreceros este trabajo tan personal y espero de ❤✖ que sea para vosotros… uno de los discos del año, afirmó Dj Nano emocionado al transmitir la noticia