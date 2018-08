Doctor Music Dj and Friends y Play Trance Classics en In Sessions. Hola familia! Este finde “la tropa dancera” de D.M.Dj regresa a nuestra cabina con un line up espectacular en el que encontramos una buena representación de la escena electrónica. El domingo, cerramos y abrimos semana a ritmo de Play Trance Classics. Recuerda: “Nosotr@s ponemos la música, tú eliges el lugar”. ¡Muchas gracias por estar ahí, feliz weekend Family Maxima!

Viernes 31 Agosto: Doctor Music Dj & Friends 01

De 23:59 hs a 07:00 hs (1h. menos en Canarias)

#InSessionsDoctorMusic D.M.Dj.

23:59 hs Allan Ramirez (DoctorMusic.dj)

01:00 hs Double Pleasure (Mostiko)

02:00 hs Sam Feldt (Spinnin’ Records)

03:00 hs B Jones (DoctorMusic.dj)

04:00 hs Tony Junior (Spinnin’ Records)

05:00 hs Gelab (DoctorMusic.dj)

06:00 hs Wolfpack (Smah The House)

Sábado 01 Septiembre: Doctor Music Dj & Friends 02

De 23:59 hs a 07:00 hs (1h. menos en Canarias)

#InSessionsDoctorMusic D.M.Dj.

23:59 hs Regi (Mostiko)

01:00 hs Brian Van Andel (Bass Religion)

02:00 hs Sophie Francis (Spinnin’ Records)

03:00 hs Eyes Of Providence (DoctorMusic.dj / Bass Religion)

04:00 hs Tujamo (Spinnin’ Records)

05:00 hs Heren (DoctorMusic.dj)

06:00 hs Florian Picasso (Spinnin’ Records)

Lunes 03 Septiembre: Play Trance Raul Mad Presenta: Trance Made in Spain Vol.1

De 02:00 hs a 04:00 hs (1h. menos en Canarias)

#InSessionsTranceMadeInSpain

02:00 hs Raul Mad (set 2hs)