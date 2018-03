Dope Sqvad y Play Trance en In Sessions con Maxima 51 VIP. Hola familia, seguimos con nuestra ‘Semana Fantástica‘ llena de talentos, no te pierdas sus trabajos de la mano de uno de los sellos “más calientes” de nuestra escena, local e internacional, presente y futuro de nuestra electrónica. Gracias a Juan Rocco , Subshock & Evangelos por vuestro trabajo en D.S. Y el domingo, cerramos y abrimos semana con nuestra ‘Trance Family’ de Play Trance, y el espectacular set compuesto por tracks de productores españoles que nos brinda Raul Mad en la primera edición de: Trance Made in Spain Vol.1 .Recuerda: “Nosotr@s ponemos la Música, tú eliges el lugar”. Gracias por estar ahí cada weekend, ¡Abrazos XXL Family Maxima!

De 23:59 hs a 07:00 hs (1h. menos en Canarias)

#InSessionsDopeSqvad

23:59 hs Subshock & Evangelos

01:00 hs Gerald Le Funk

02:00 hs Amvy

03:00 hs David Dancos

04:00 hs Azael

05:00 hs Vagan

06:00 hs Tremille

23:59 hs Atrip

01:00 hs Kuaigon

02:00 hs Swog

03:00 hs Gioser

04:00 hs High Afferent

05:00 hs Jayxme

06:00 hs Murdr

De 23:59 hs a 02:00 hs (1h. menos en Canarias)

Paul Van Dyk Pres. VONYC Sessions

De 02:00 hs a 04:00 hs (1h. menos en Canarias)

Raul Mad Presenta: Trance Made in Spain Vol.1

#InSessionsTranceMadeInSpain

02:00 hs Raul Mad (set 2hs)

TRACKLIST: RAUL MAD – Trance Made In Spain Volumen 1.

1 DJ GERI – Fallback (original mix)

2 DIMENSION – Mangata (Original mix)

3 FORCES – The awakening (Extended mix)

4 BIGTOPO & OMAR DIAZ – Pirineos (Original mix)

5 ANGEL ACE – 776 Miles (Original mix)

6 MIKE SANDERS – 7 Eleven (Original mix)

7 J.S.B. – No break (Akku remix)

8 IMPERFECT HOPE.VS.TECNOMIND – A nice day (Amitacek remix)

9 D-MARK – Tomahawk (Mix made in Spain)

10 MINDLIFTING – Still Alive (Milad Masoumi remix)

11 ELITIST – To distress (Neo kekkonen 140 remix)

12 FRANK T.R.A.X. – Nebuchan (O.R.G.A.N. remix)

13 PG2 VS.KATANA – Transcentral (Original mix)

14 PHANTOM – Movin´Time (Original mix)

15 BLACKMAIL – Do you wanna…? (Fragma remix)

16 DJ CERES & AKKU – Shuriken (Trance remix)

17 ARMAN BAS – Infinito (Extended mix)

18 ACUES – #Playtrance “The anthem” (Eyron Stocker remix)

19 LOST WITNESS VS. SASSOT – Whatever (Aly & Fila remix)

20 ANDRES SANCHEZ & MICHAEL KAELIOS PRES.SPANISH ARMADA – Leyenda (Extended mix)

21 FISICAL PROJECT & THE AVAINS – El collabro (Original mix)

22 CLUBLANDERS – World of love (Abel the kid & Raul Ortiz remix)

23 GHG – Time (Original mix)

24 DREAMY & AKKU – Steakout (Original mix)

25 ANDRES SANCHEZ AND KATHERINE AMY – These ties are binding (Original mix)