Electrónica para los sentidos: Barcelona vibra con Brunch In the park

Brunch in the park vuelve a la ciudad condal más reforzado que nunca. Uno de los festivales de referencia de la electrónica arrancaba el pasado 1 de julio en los Jardines de Joan Brossa de Barcelona con la sesión del dj y productor alemán Paul Kalkbrenner, una de las figuras clave de los sonidos techno, minimal y house en la música contemporánea.

En su primer fin de semana, Brunch in the park acogió en la Main Room a otros artistas de primer nivel como Agents of time en formato dj set, DJ Vibe y Marian Ariss, que acompañaron a Paul Kalkbrenner.

Brunch in the park inauguró su temporada por todo lo alto, con un nuevo escenario -Escenari Verd-, creado en la segunda área del recinto y con capacidad para mil personas. En esta segunda zona, pudimos disfrutar de otras novedades como juegos hinchables para adultos, una amplia variedad de foodtrucks y un photocall interactivo donde poder llevarse un recuerdo con los amigos. En este nuevo espacio se dieron cita Shadow Traxx, Kosmos, Ginebra y Oddzero, constatando que la electrónica en todas sus variantes es la verdadera protagonista de una cita ya imprescindible.

La riqueza y la variedad de sonidos de Brunch in the park entronca con el carácter innovador y vanguardista de J&B, marca patrocinadora del evento, que ofreció a los asistentes un espacio especial para experimentar y probar sus nuevas propuestas.

El festival es uno de los claros representantes de los nuevos estilos y modalidades de la música electrónica y está en su ADN revitalizar su cartel cada año consolidándose como una de las ofertas más atractivas del verano. J&B lleva años innovando y fue la primera marca que diseñó un espirituoso que combinase a la perfección con otros sabores. Además, este año nos obsequia con las perlas de sabores, una nueva innovación de la marca que los asistentes al Brunch in the park pudieron degustar con propuestas de Sprite y hierbabuena, tónica rosa y pepino y ginger ale y lima. Toda una experiencia para los sentidos.

Con un rotundo sold-out, los Jardines de Joan Brossa se llenaron de festivaleros. Más de 9000 personas congregadas para escuchar a una de las estrellas de la temporada: Paul Kalkbrenner. El berlinés ha lanzado siete álbumes de estudio y cuenta con una trayectoria. Kalkbrenner ha encabezado los festivales más diversos así que fue uno de los reclamos de Brunch in the park. Su dominio del EDM dejó el mejor sabor de boca a los asistentes. La multitud disfrutó de un impecable directo del artista que fue acompañado por Agents of Time y su propuesta de techno progresivo, la experiencia de DJ Vibe, el house Marian Ariss y el talento de Kosmos tanto en solitario como en Shadow Traxx junto a Oddzero.



La fiesta de Brunch in the park continúa todo el verano en la misma ubicación. La cita más próxima será el 15 de julio con Loco Dice, Guri Live, Martin Buttrich, Yaya, Caleb Caloway, Mandana y Pablo Inzunza. En el Escenari Verd podremos ver a Rui Vargas, Gusta-vo y Ruuar. Esto no se para. Para más información, visita barcelona.brunch-in.com.

