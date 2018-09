La música de Eminem y Kanye West llega a Funk & Show

Cada semana repasamos el mejor sonido negro en FUNK & SHOW, con Jesús Sánchez, exclusivo para Maxima.FM, APP para tu smartphone y iTunes (dentro de la opción “a la carta”). Esta semana disfrutaremos de la música de Eminem o Kanye West entre otros artistas que puedes consultar a continuación.





Dale al play... ¡sumérgete! Si tienes ganas de más aquí tienes una recopilación con todos los programas.

Eminem - Good Guy Ft Jessie Reyez

Kanye West & Lil Pump ft. Adele Givens - "I Love It"



Majid Jordan - All Over You

Bobby Brown – Like Bobby

YBN Nahmir - No Relations



Tupac- All Eyez On Me (Dax Remix)



DTF (feat. YG, Ty Dolla $ign, Jeremih)



Gucci Mane, Bruno Mars, Kodak Black - “Wake Up In The Sky”

Mýa - G.M.O. (Got My Own) Official Music Video ft. Tink



Aminé - REEL IT IN



Mink Slide - It's Time