En el 92 bailábamos esta canción de Snap! y Maxima Reserva lo recupera para ti

Cada fin de semana viajamos en el tiempo con Maxima Reserva y Enric Font para recuperar temas como ‘Rhythm is a dancer’ de Snap! Cada fin de semana viajamos en el tiempo conpara recuperar temas como ‘Rhythm is a dancer’ de Snap!

Ya sabes que los sábados y domingos durante 120 minutos repasamos la mejor música remember.



Dale al play y disfruta de esta nueva oportunidad para escuchar los dos últimos radio shows emitidos en MaximaFM

Si quieres saber el nombre de todos los temas que sonarán en ambos programas, te los desvelamos a continuación. ¡Disfruta!

Sábado 16 de junio

LIVE 2 LOVE – Spending my time

JACK BACK feat DAVID GUETTA NICKY ROMERO & SIA – Wild one two

AGO – Tell me where you are

KATE RYAN – Only if i

WINTERMUTE – Hands of fate

DJ ROLANDO – Jaguar

CASCADA – Everytime we touch

SOUND DE-ZIGN – Happiness

666 – Bomba

GURU JOSH PROJECT – Infinity 2008 (klaas rmx)

VENGABOYS – Boom boom boom

EIFFEL 65 – Blue (da ba dee)

SYSTEM F – Out of the blue

LA VELVET – One more time

SECCIÓN “MEGAMIX” MEGATRON 2

SNAP – Rhythm is a dancer (rmx)

SOPHIE ELLIS-BEXTOR – Murder on the dancefloor

KELLY OSBORNE – One word

PREZIOSO feat. MARVIN – Tell me why

SECCIÓN “CONEXIÓN RESERVA”

AXWELL – Feel the vibe

DJ SYLVAN – Guitar spell

SASH – Ganbareh

IAN CAREY – Keep on rising

ABSOLOM - Secret

DJ LIBERTY – Seguro

Domingo 17 de junio

NEJA – Restless

NE YO – Closer (rmx)

ICE MC – Think about the way

PPK – Ressurrection

GIGI D’AGOSTINO – L’amour toujours

K-VOICE feat. LA LUNA – Save me from the night

PAKITO – Living on video

DJ SAMMY & YANOU – Heaven

ANTI-FUNKY – Everybody jump

DAFT PUNK – One more time

MILK INC – Promise

BENASSI BROS feat. SANDY – Illusion

FIOCCO – Afflitto

MOONY – Dove (I´ll be loving you)

SECCIÓN “MEGAMIX” TERREMOTO MIX

MICHAEL CLEIS & TOTO LA MOMPOSINA – La mezcla (rmx)

A-TENSION – Angels

NATURAL BORN DEEJAY'S – Airplay

SANDER KLEINENBERG – This is ibiza

SECCIÓN “CONEXIÓN FAN RESERVA”

IDA CORR vs FEDDE LE GRAND – Let me think about it

DOCKING STATION – Calling mars

SASH feat. STUNT – Raindrops

DEEPEST BLUE – Give it away

GALA – Let a boy cry

ROCCO – Everybody