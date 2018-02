Esta es la subcultura que nos enseña el nuevo vídeo de MK

MK, más conocido como Marc Kinchen vuelve a sacar tema: 17. El DJ y productor estadounidense vuelve a sentirse como si tuviese 17 años en su nueva canción, al menos en las relaciones.

Pero si algo nos ha llamado la atención del nuevo videoclip de MK ha sido su temática. El vídeo explora la subcultura del baile Kuduro. ¿Y cómo lo ha conseguido? Desplazándose a algunos de los barrios de Lisboa donde se está poniendo de moda.

El vídeo cuenta con el regreso a casa del protagonista del vídeo. Es recibido por sus amigos y familiares. Tampoco podía faltar la historia de amor, así que también hay una chica que le ha estado esperando.

Lo bonito del vídeo es que el Kuduro se convierte en una herramienta con la que el protagonista recupera el tiempo perdido con sus seres queridos.

¿Y quién ha sido el director del vídeo? Francis Wallis. Quizá no te suene de nada su nombre, pero ha trabajado en videoclips para Pixie Lott o Birdy. Vamos, que Francis sabe lo que hace cuando se pone detrás de la cámara. ¿Aún no lo has visto? ¡Dale al play!