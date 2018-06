Eyes Of Providence en Maxima 51 VIP. Hola familia, este viernes disfrutaremos una vez más de las mezclas en la cabina de las ‘VIP Sessions’ de nuestros amigos EOP (Bass Religion / Doctor Music Dj) . ¡Os esperamos!

Nacido en la escena EDM europea, el proyecto Eyes Of Providence se ponen en marcha en 2012 de la mano de dos productores de música electrónica con más de 10 años de carrera que deciden dotar al proyecto de una puesta en escena y una imagen sorprendentes.

Su primer single, “Party Time”, alcanza los primeros puestos de las radio fórmulas del país, mientras que con su segundo lanzamiento, “Someday”, consiguen llegar al #1 de Maxima FM y entrar en las listas musicales europeas. Además, sus remixes para artistas de la talla de Snoop Dogg, con su tema “Boom”, y Krewella, con el hit “We Are One”, los sitúan en el punto de mira de toda la industria.

Como piezas clave en los principales festivales y clubs, actúan durante los últimos años en Dreambeach Villaricos, Festival Utopía, 4every1, Maxima OpenAir Tour by Pepsi, Pilares Zaragoza, Techno House Festival, Life Temptation, Fabrik y Zoologico Club, entre otros, compartiendo cartel con artistas internacionales de la talla de Steve Aoki, DVBBS, Deorro, Glow in the Dark, Army of Universe y Basto.

En verano de 2015 fichan por el sello DoctorMusic.dj, creado de la mano de Universal Music Spain y Doctor Music Concerts, para iniciar una nueva etapa que inauguran con el lanzamiento de “Renegade” y la residencia de Life In Color en Privilege Ibiza. Cerraban 2015 con el lanzamiento de su primer E.P. “Keep The Bass“, que contenía seis temas de la mejor electrónica de club, y en verano de 2016 presentaban su single “Razor Blade“, con la vocalista Adassa. Terminaron el 2016 con la publicación de su segundo E.P., el internacional “World Wide“, cuyo single “Bipolar” está ya en las principales listas de éxitos Dance.

El 2017 arranca con la creación de su propio sello Bass Religion y una colaboración con Dimitri Vegas & Like Mike y Diplo para el lanzamiento de un remix de “Hey Baby” en el mercado latinoamericano. En primavera lanzan un nuevo single, “No Tomorrow”, un tema con espíritu pop y sonidos Trap and Bass, compuesto por una letra potente y pegadiza interpretada por la extraordinaria voz de David Ros.

EYES OF PROVIDENCE PRESENTAN SU NUEVO SENCILLO “SURRENDERED”

Eyes Of Providence presentan su nuevo sencillo “Surrendered”, el lanzamiento más Big room de los últimos tiempos de este power dúo de Djs y productores.

“Surrendered” es un tema que por su melodía y potente drop, hará volar a quienes lo escuchen y tiene todo el potencial de para convertirse en el próximo hit n#1 en los charts de las radios dance españolas.

EYES OF PROVIDENCE – SURRENDERED

01. Mash Up EOP Witney Houston Iwanna Dance With somebody+ Marnik & Blazars “ King In the Norh”

02. Adventurer ­ Reality

03. Mash Up EOP Kaaze United + Rihanna Diamond

04. Mashup EOP Martin Garrix Byte + Justice We are your Friends

05. Mash Up EOP M35 & Vion Konger OutBreack + Wiz Khalifa See You Again

06. Mike Williams ­ Feels Like Yesterday (feat. Robin Valo)

07. Mash Up EOP Ed Sheran Thinking Out loud + Going Deeper Litle Big Adventure

08. Brooks & GRX ­ Boomerang

09. Eyes Of Providence ­ Surrendered.

10. Martin Garrix & Matisse & Sadko ­ Forever

11. Mash Up EOP Adele Rolling in the deep + Showtek & Eva Shaw Feat Martha Wash N2u

12. Clara Mae ­ I Forgot (MOTi Extended Remix)

13. David Guetta, Martin Garrix & Brooks ­ Like I Do

14. KSHMR, Crossnader feat. Micky Blue ­ Back to Me (feat. Micky Blue)

15. J Balvin & Willy William ­ Mi Gente (Steve Aoki Remix)

16. Maurice West, SaberZ ­ Rhythm of the night

17. Dr. Dre ft. Snoop Dogg (Ummet Ozcan Remix)

18. Maddix ­ Lose Control

19. Kallau ­ Blazin

20. Mash Up EOP Maddix & Olly James Invictus 0+ Eyes of Providence No Tomorrow

21. Steve Aoki & Quintino ­ Mayhem

22. Tiesto & MOTi ­ Break The House Down

23. Hardwell & Steve Aoki ­ Anthem

24. Martin Garrix & Firebeatz ­ Helicopter