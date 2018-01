¿Fan del remember? Maxima Reserva te trae a Fragma

Maxima Reserva con Enric Font te lo pone fácil. Durante 120 minutos los sábados y domingos te traemos la mejor música remember.

¿Quieres viajar en el tiempo?Durante 120 minutos los sábados y domingos

Dale al play y disfruta de los dos programas del pasado fin de semana emitidos en MaximaFM

Además te desvelamos el nombre de todos los temas a continuación. ¡Disfruta!

Sábado 13 de enero

KATE RYAN – Ella elle a

DAVID MAY - Superstar

GALLEON – So i begin

KIM LUKAS – Let it be the night

COCA & VILLA – La noche

SCANNERS - Pure

MILK & SUGAR – Let the sunshine (rmx)

DJ JEAN - Lunch

JESSY – Look at me now

ACTV – La noche

ROGER SANCHEZ – Another chance

STEVENS & MARCELLUS - Hello

EYES CREAM – Fly away

ARMIN VAN BUUREN – Who is watching

SECCIÓN “MEGAMIX” DREAM TEAM

FRAGMA – Toca’s last night

DJ SAMMY & YANOU - Heaven

A-TENSION - Angel

MOBY – Raining again (rmx)

SECCIÓN “CONEXIÓN RESERVA”

DRIFTWOOD - Freeloader

ALAN BRAXE & FRED FALKE - Intro

DELERIUM feat SARAH McLACHLAN – Silence (rmx)

MICHAEL GREY – The weekend

MILK INC - Promise

COSMIC GATE – Melt to the ocean

Domingo 14 de enero

OREJA - Vazilando

GUITTA vs. ROZALLA – Everybody’s turning back

ARMIN VAN BUUREN – Not giving up on love

BENJAMIN DIAMOND – Little scare

VENGABOYS – Up & Down

GEM – I feel you tonight

EIFEEL 65 – Move your body

MICHEL CLEIS – LA MEZCLA (rmx)

MAURO PICOTTO - Komodo

BLACK LEGEND – You see the trouble with me

TIESTO – Lethal industry

SAK NOEL – Loca people

GIGI D’AGOSTINO - Super

ROBBIE RIVERA – Back to zero

SECCIÓN “MEGAMIX” KO BRUTAL 3

DEEP DISH – Say hello

MICHAEL MIND – Bakerstreet

16:17 TCM

EMOTIONAL G - Toffee

ABSOLOM - Secret

SECCIÓN “CONEXIÓN FAN RESERVA”

O-ZONE – Dragostea din tei (rmx)

BOB SINCLAR – I feel for you

IAN VAN DAHL – Will i

JUANJO MARTIN & ALBERT NEVE feat. NALAYA – Don’t stop til you get enough

GROOVE COVERAGE - Poison

MINIMALISTIX – Close Cover