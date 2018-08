¿Quieres una fiesta de MaximaFM? ¡Te esperamos en Illescas!

El pasado año más de 18.000 personas no se quisieron perder la fiesta de MaximaFM en Illescas (Toledo). En 2018, por tercera vez consecutiva, MaximaFM y el Ayuntamiento de Illescas tienen preparado para ti un festival al aire libre y con acceso gratuito (hasta completar aforo), en el Recinto Ferial de la localidad.

Máxima FM – In Sessions’ se celebrará de nuevo dentro de la Feria y Fiestasde Illescas

La cita será el 31 de agosto, a partir de las 00:30h (madrugada del viernes al sábado), con los DJs que escuchas cada día en la radio: Jose Am (Puro Dance), Ramsés López – El Faraón y Enric Font (Maxima Reserva). Por supuesto no faltarán los éxitos dance que acostumbran a poner en la radio dance número uno del país, pero con su estilo particular a la hora de pinchar. ¡Te esperamos!