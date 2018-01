El remix para Finesse de Bruno Mars hoy en Funk & Show

El remix de lo nuevo de Bruno Mars con Cardi B, ‘Finesse’, es uno de los temas que podrás disfrutar hoy en FUNK & SHOW con Jesús Sánchez, exclusivo para: Maxima.FM, APP para tu smartphone y iTunes (dentro de la opción “a la carta”).

Cada semana repasamos el mejor sonido negro en 60 minutos. Dale al play y... ¡sumérgete!

Si tienes ganas de más aquí tienes una recopilación con todos los programas.

Bruno Mars - Finesse (Remix) [Feat. Cardi B]

T.I. - Certified Feat. Jacquees

Chad Focus: Dance With Me (Feat. Raeliss)



Jay Rock, Kendrick Lamar, Future, James Blake - King's Dead

Nahlo - Louie Chanel (Feat. Tory Lanez)



Kid Ink - Tell Somebody

DJ Nasty - I Like (Ft. Tory Lanez, Ball Greezy, Lamb Litty & Mike Smiff)

Cupcakke - Navel

Turbulence - So Long

DJ Luke Nasty - Last Night ft. Rotimi

G-Eazy - No Limit REMIX ft. A$AP Rocky, Cardi B, French Montana, Juicy J, Belly