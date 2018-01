French Montana y Juicy J protagonistas en Funk & Show

Como cada miércoles regresa Funk & Show con Jesús Sánchez lo mejor del sonido negro y todas las novedades. En el programa de hoy French Montana y Juicy J son algunos de los protagonistas.

Esta es parte del repertorio musical del radio show de hoy. ¡Sumérgete!

Lil Skies - Red Roses ft. Landon Cube



Daytona Starsky - Space Boy

French Montana - Famous (remix) feat. Hoodcelebrityy

Juicy J - Kamasutra ft. Cardi B

Lil Durk - Vulture

Raekwon - It's A Shame

Roy Demeo - Whole Thang

Zoey Dollaz - Mula Ft. Lil Wayne (Remix)

Big Sean & Metro Boomin - So Good ft. Kash Doll

G Child -Not Just Any

N.E.R.D “Don’t Don’t Do It” Featuring Kendrick Lamar