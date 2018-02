Escucha lo nuevo de Busta Rhymes en Funk & Show

Un miércoles más regresa Funk & Show con Jesús Sánchez lo mejor del sonido negro y todas las novedades. En el programa de hoy disfrutaremos de lo nuevo de Busta Rhymes.



Recuerda que cada semana tienes una cita con una nueva entrega de FUNK & SHOW, exclusivo para nuestra web Maxima.FM, APP para tu smartphone y iTunes (dentro de la opción "a la carta").

Si te apetece escuchar los 'radio shows' de semanas anteriores aquí tienes todos los programas anteriores de Funk & Show.

Esta es parte del repertorio musical del radio show de hoy. ¡Sumérgete!

Busta Rhymes - Get It ft Missy Elliott & Kelly Rowland

Come This Way -Dj Chubby Chub Featuring Dynasty



Joey Badass - Thugz Cry ("When doves cry" cover)

Rick Ross Feat. Kodak Black & T-Pain "Florida Boy"

SAWEETIE - ICY GRL



VAIN ft Lil' Mo - Break Up 2 Make Up



XXXTENTACION - Shining Like the Northstar