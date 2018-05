Funk & Show invoca al buen tiempo

Muchos somos los que tenemos ganas de que llegue el buen tiempo plenamente. Hoy Funk & Show, con Jesús Sánchez, invoca su llegada con una sesión, no una cualquiera, sino de “classics disco funk“, que incluye remixes muy elegantes de la mano del Dj y productor Jerry Ropero. Dale al play y déjate llevar por este set fesco de casi una hora de duración. ¡Sumérgete!

Apunta en la agenda que cada miércoles tienes una cita con un nuevo programa de FUNK & SHOW semanal.

Esexclusivo para nuestra web Maxima.FM, APP para tu smartphone y iTunes (dentro de la opción "a la carta").

Tracklist del Funk & Show del 9 de mayo

Tom & Jerry feat. Abigail Bailey “Touch me” (Jerry Ropero Disco Mix)

Soul 2 Soul “Back to life” (Jerry Ropero Classic Disco Mix)

Susanne Vega “Tom´s dinner” (Jerry Ropero Classic Disco Mix)

Eddy Cabrera “Losing my religion” (Jerry Ropero Classic Disco Mix)

Grace Williams, Jerry Ropero & Julio Iglesias “Begin the beguine” (Classic Mix)

Jerry Ropero & Lou Rawls “You´ll never find” (Jerry Ropero Classic Mix)

Tina Turner & Jerry Ropero “Private dancer” (Jerry Ropero & Redward Classic Mix)

Grace Williams, Jerry Ropero & Lionel Richie “All night long” (Classic Disco Mix)

Jerry Ropero and Damae ft. Telussa&Tijssen “Happy” (Jerry Ropero Classic Disco Mix)

Jerry Ropero & Denis the Menace with Terri B! “Fuck you” (Jerry Ropero Disco Mix)

Dj Istar & Jerry Ropero “Bailar to flamenco Oriental (Jerry Ropero Shaker Mix)