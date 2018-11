Funk & Show repasa el Top 10 USA

Cada viernes Jesús Sánchez nos sorprende durante una hora con las novedades del mejor sonido negro en el programa Funk & Show. Esta semana, además de música nueva, repasamos el Top 10 USA y ‘flashbacks’, los temas más representativos del género.



Señala en tu agenda, que cuando comienza el fin de semana tienes una cita con un nuevo FUNK & SHOW semanal, y es exclusivo para nuestra web Maxima.FM, APP para tu smartphone y iTunes (dentro de la opción "a la carta"). Si te apetece escuchar los 'radio shows' de semanas anteriores, aquí tienes todos los programas completos de Funk & Show.

Raiche - Money Pies (remix)



Ella Mai - She Don't Ft. TyDolla$ign & Boogie Black (Lean mix)



Coi Leray - Huddy



Drake - Don't Matter To Me ft. Micheal Jackson



XXXTENTACION & Lil Pump ft. Maluma & Swae Lee - Arms Around You



Anderson .Paak - Who R U?

Nimic Revenue - AWLORN Gang Nimic Revenue



Leikeli47 - Girl Blunt