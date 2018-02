Funk & Show repasa el Top 50 de R’n’B & Hip Hop en Estados Unidos

Un miércoles más vuelve Funk & Show con Jesús Sánchez. Esta semana el radioshow te trae el Top 50 de R’n’B & Hip Hop en Estados Unidos. Brunos Mars, Carbi B, Migos, Drake, Eminem… son algunos de los artistas que sonarán en este especial.









Estos son algunos de los temas del Top 50 de R'n'B & Hip Hop

Drake - God’s Plan

Bruno Mars - Finesse (Remix) [Feat. Cardi B]

Post Malone - rockstar ft. 21 Savage

Migos - Stir Fry

NF - Let You Down

G-Eazy - No Limit

6IX9INE- GUMMO

Kendrick Lamar, SZA - All The Stars

A$AP Ferg - Plain Jane

Eminem - River ft. Ed Sheeran

N.E.R.D & Rihanna - Lemon

Jacquees - At The Club ft. Dej Loaf

Derez Deshon "Hardaway"

NAV - Wanted You (Vertical Video) ft. Lil Uzi Vert