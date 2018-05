Gelab en Maxima 51 VIP ‘Sessions‘ con Arturo Grao. Hola familia, este viernes cerramos semana con Gelab (doctormusic.dj), ¡Os esperamos!

Algunas personas están sencillamente dotadas de buen gusto, y Gelab es uno de esos casos. Un rara avis en el mundo de jóvenes productores y DJs de música electrónica, Gelab ha conseguido lo que otros tardan toda una carrera en realizar: llevar sus sesiones a la mitad del planeta. Gelab asimiló a una temprana edad que su camino empezaba por buscar su propio sonido e identidad musical, y que su momento llegaría mediante el trabajo duro. Ahora, con poco más de 20 años, este momento ha llegado, con el inicio de su carrera musical en el nuevo sello de música electrónica DoctorMusic.dj y Aftercluv (Universal Music) en el cual ha editado sus trabajos “Ready Or Not”, “Above The Clouds” y por el cual verán la luz sus futuras producciones.

Gelab empezó el 2016 lanzando “Kick Fire”, un nuevo track orientado a la pista de baile y disponible en descarga gratuita, como agradecimiento a sus fans por el apoyo recibido.

El éxito es tal quele encargan una remezcla oficial para el “Say Yay!” de Barei, quien representó a España en el festival de Eurovisión el pasado mes de mayo. Con este, consiguió transformar un hit Pop en un potentísimo track de tintes Future House que ha hecho saltar la canción de la radio a los clubes de medio mundo.

Pero Gelab no tiene pensado detenerse aquí. A principios de Julio salió su segundo single oficial. “Human Nature”, que así se titula, muestrala faceta más Pop del artista sin olvidar sus raíces electrónicas y apunta a lo más alto de las listas de radios internacionales.

El remix de tintes trap de “Human Nature” producido por Luca Testa también demuestra el buen ojo de Gelab a la hora de escoger sus colaboradores. Y es que Luca se ha convertido en uno de los productores más cotizados de estos últimos años con lanzamientos para sellos de la talla de Mad Decent, Dim Mak, Panda Funk o Hysteria entre otros.

En Junio de 2017 Gelab lanzó “Armor”, un nuevo hit de verano! La progresión de los elementos de cuerda y del silbido nos llevan por un viaje musical mientras el tema crece en tensión convirtiéndolo en una autentica montaña rusa liderada por la potente interpretación de B-­‐Law. Con “Armor”, Gelab nos entregó un single fresco y divertido cargado de melodíasdifíciles de quitarse de la cabeza!

Gelab empieza este 2018 pisando fuerte con su nuevo tema de pista “Move”, que como bien dice el título, tiene como único propósito el hacer mover a la gente esté dónde esté. Y es que Gelab siempre ha tenido oído suficiente para cumplir esa meta, tanto dentro del estudio como detrás de las cabinas de medio mundo. “Move” es un tema de eficienza demostrada y de una energia contundente en pista. A demás, tiene previstos varios singles para satisfacer los oídos de sus fans más Pop.

El recorrido de Gelab ha evolucionado constantemente desde su primer contacto con los platos. Tras sus actuaciones en algunos de los clubes más legendarios de las Islas Baleares, Gelab obtuvo su primera gran oportunidad en 2014 con su residencia en lasfiestas Ibiza Calling, todos los miércoles en Space Ibiza. Sus triunfos aquí le llevaron a ser el encargado de mezclar el CD recopilatorio de Ibiza Calling del mismo año.

Estas impecables sesiones alzaron rápidamente a Gelab como uno de los nuevos artistas más emocionantes de la isla, así como internacionalmente, y captaron la atención de los mejores festivales y clubes del mundo como UMF Miami, UMF Europe, Dreambeach Festival, Rage Festival South Africa, Ushuaia, Colosseum, Zouk Singapore, o Space Moscow, en el que abrió para Tiesto en la fiesta de inauguración del club y le han permitido durante todos estos años compartir cabinas por todo el mundo con artistas internacionales de la talla de Nervo, Steve Aoki, Hardwell, Nicky Romero, R3hab, Krewella, DJ Bl3nd, o Quintino, entre muchos otros.

Tras el éxito en listas de su primer single “Ready or Not”, su gira “Ready, Steady Go!” lo está llevando a viajar por los 5 continentes mientras que la salida de sus futuros proyectos discográficos siguen manteniendo una gran expectación en torno al artista. (Web) / (Fb) / (Twitter) / (Instagram) / (Youtube) / (Soundcloud)

Gelab presenta “You’re All I Need”

El polifacético Dj y productor Gelab presenta su nuevo single “You’re All I Need“. Conocido por sus canciones de melodías pegadizas pero también por sus temas de efectividad total en pistas, “You’re All I Need” es una combinación de ambas.

Mientras el vocal presenta un paisaje de sonoridades alegres y suaves, el instrumental evoluciona hasta convertirse en un corte de Future House marcado por el ritmo de los hi hats e intensos grooves electrónicos un tanto progressivos. Con “You’re All I Need” Gelab demuestra su habilidad en producir temas serios, a la vez comerciales y radio friendly.

Gelab – You’re All I Need (Video Cover)

Gelab ‘VIP Sessions’ tracklis (11/05/18)

01 . Merk & Kremont – Turn it around (radio edit)

02. Charlie Puth – How Long (EDX’s Dubai skyline Extended edit)

03. Clara Mae – I’m not her (Hook N Sling Remix)

04. Dzeko – Heart Speak feat. TOKA J (Dzeko vs Waves Extended Remix)

05. Mr. Belt, Wezol – Good Times (Extended mix)

06. CID – I miss You (Extended mix)

07. Martin Solveig, Alma – All Stars (Club mix)

08. R3hab, Mike Williams – Lullaby (Extended versión)

09. Steff Da Campo, Siks – Make me feel (Extended versión)

10. Don Diablo – Head up feat. James Newman (Extended mix)

11. Tujamo – Make u love me (Extended mix)

12. Axwell /\ Ingrosso – Dreamer (Extended mix)

13. Ummet Ozcan x Lucas & Steve – Higher (Extended mix)

14. Avicii feat. Sandro Cavazza – Without You (Merk and Kremont remix)

15. Martin Solveig feat Ina Wroldsen – Places (Club mix)

16. Felix Jaehn x Mike Williams – Feel good (Extended mix)

17. Retrovision – Waves (Extended mix)