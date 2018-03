God’s Plan de Drake lidera el TOP 10 de USA ¡Escúchalo en Funk & Show!

Como cada miércoles nos reunimos con el mejor sonido negro, el que te trae Funk & Show y Jesús Sánchez durante 60 minutos. En el programa de hoy no te pierdas todas las novedades y además repasa el TOP 10 de USA, liderado por séptima semana consecutiva por Drake con God’s Plan.





Recuerda que la próxima semana tendrás una nueva cita y una nueva entrega de FUNK & SHOW, exclusivo para nuestra web Maxima.FM, APP para tu smartphone y iTunes (dentro de la opción "a la carta").

Si te apetece escuchar los 'radio shows' de semanas anteriores aquí tienes todos los programas anteriores de Funk & Show.



Jidenna - Safari (Teaser) ft. Janelle Monáe, St. Beauty, Nana Kwabena



Janelle Monáe – Make Me Feel



Young Nudy X 21 Savage - Since When



Lil Skies "Pop Star"

Derez Deshon Hardaway Remix Ft Yo Gotti & 2 Chainz

Waka Flocka - Bodak Yellow

Wale - Black Bonnie Ft. Jacquees

Chuck Strangers x Issa Gold - Peaceful

Bow Wow - Yeaahh