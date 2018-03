¿Recuerdas el Ibiza Mix? Maxima Reserva te trae su “megamix”

Maxima Reserva y Enric Font, que nos trae toda la música remember que ha marcado un antes y un después en la música electrónica. El pasado fin de semana el recopilatorio del año 2000 Ibiza Mix fue protagonista como parte de la sección “megamix”.

Dale al play y prepárate para disfrutar de los dos últimos radio shows emitidos en la emisora dance líder del país, MaximaFM (sábados y domingos de 15 a 17h, una hora antes en Canarias).

Además te desvelamos el nombre de todos los temas que sonaron para que te los apuntes. ¿Recuerdas?

Sábado 10 marzo

AQUAGEN – Hard to say i’m sorry

DANNY TENAGLIA – Music is the answer

LAUREN WOLF – No stress

JUANJO MARTIN & ALBERT NEVE – Don’t stop til you get enough

GIGI D’AGOSTINO – La passion

JESSY – Head over heels

GREGORY – World of dreams

SASH feat. TINA COUSINS – Mysterious times

STARSAILOR – Four to the floor (rmx)

NADIA ALI, STARKILLERS – Pressure (Alesso rmx)

RUFF DRIVERZ feat. ARROLA - Dreaming

MOONY - Dove

ROD – Free your soul

AXWELL feat. STEVE EDWARDS – Watch the sunrise

SECCIÓN “MEGAMIX” LOCOS POR EL MIX (30 años en cabina)

SIMON & SHAKER - Freshness

NEJA - Restless

NEWTON - Streamline

THE SOUNDLOVERS - Surrender

SECCIÓN “CONEXIÓN RESERVA”

IDA CORR vs. FEDDE LE GRAND – Let me think about it

ONDINA – Into the night

GROOVE COVERAGE - Poison

JUNIOR JACK – My feeling

KATY PERRY – Hot n cold (rmx)

CATCHY TUNE – Generation of love

Domingo 11 marzo











ZHI VAGO – Celebrate (the love)

DAVID GUETTA vs. THE EGG – Love don’t let me go

ALEXIA – Me & you

MASTIKSOUL – Run for cover

JAM & SPOON – Right in the night

SAFRI DUO – Fallin high

SUNNIVA - Feelings

RIO – Shine on

STEVENS & MARCELLUS - Hello

GIGI D’AGOSTINO – Bla bla bla

AREA – Tears of fire

TAITO TIKARO & SELVA feat. CLARENCE – Miracle of love

MILK INC – In my eyes

THE KILLERS – Human (Ferry Corsten rmx)

SECCIÓN “MEGAMIX” IBIZA MIX 2000

NEW LIMIT - Smile

THE BLACK EYED PEAS – The time (dirty bit)

SILICONE SOUL – Right on

PREZIOSO feat. MARVIN – Tell me why

SECCIÓN “CONEXIÓN FAN RESERVA”

LA LUNA – Here i am

VERACOCHA – Carte blanche

DAFT PUNK – Around the world

MARC ET CLAUDE – Tremble (rmx)

PAPS N SKAR – Loving you

ABEL THE KID & RAUL ORTIZ – Groove 1.0