No te pierdas este nuevo remix a ICY GRL de SAWEETIE en Funk & Show

Una semana más tienes una nueva cita con Funk & Show y Jesús Sánchez. Lo mejor del sonido negro, repleto de novedades, entre las que destaca este remix para SAWEETIE y su ‘ICY GRL’.

Estas son algunas de las canciones que sonarán en el radio show de hoy,

Kanye West - Lift Yourself

Saweetie - ICY GRL (feat Kehlani) [Bae Mix}



Post Malone - Ball For Me Ft Nicki Minaj

Apollo Brown & Locksmith - No Question

Offset & 21 Savage - Hot Spot

Maino - Velour

Joyner Lucas & Chris Brown - I Don't Die