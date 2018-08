‘In My Feelings’ de Drake llega al primer Funk & Show de la temporada

Funk & Show arranca su temporada hoy viernes y, cada semana, te sorprenderá con las novedades de lo mejor del sonido negro de la mano de Jesús Sánchez. A continuación puedes encontrar todas las canciones que sonarán este primer radio show. Destaca ‘In My Feelings’, el tema de Drake que se ha hecho viral este verano 2018. Cuando parecía que no hacía falta videoclip para este track -por la cantidad de gente que se ha sumado al reto #InMyFeelingsChallenge en las redes sociales- el artista nos sorprende con la interpretación de la actriz de ‘Power’ La La Anthony en el film.

Dale al play y… ¡sumérgete con el mejor sonido!

Mary J. Blige – “Only Love”



Tyga – SWISH



Drake – Nice For What



Ciara – Level Up



Anderson .Paak – Bubblin



Chris Brown – Attention feat. Fat Joe & Dre

Keke Nova – Think About You

PnB Rock – ABCD (Friend Zone)

A$AP ROCKY X TYLER THE CREATOR – POTATO SALAD