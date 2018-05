In Sessions Maxima Corpus, Axwell /\ Ingrosso, Play Trance Vibrate Audio

In Sessions te trae el próximo finde la retransmisión de Maxima Corpus, el after de Awell /\ Ingrosso, y más. Hola familia, este weekend no vamos a parar de bailar; comenzamos con la noche del viernes a full de talentos de nuestra escena, no pierdas detalle de sus producciones, eventos y demás menesteres relacionados con “nuestro patio electrónico”. El sábado nos trasladamos a Toledo en una nueva edición de Maxima Corpus que podrás seguir en directo con los comentarios de Myriam Rodilla & Jesús Taltavull desde Mucho Max. Y el domingo para los amantes del género melódico iremos junto a los amigos de Play Trance hasta México a ver que “se cuece” en el sello Vibrate Audio. Recuerda: “Nosotr@s ponemos la música, tú eliges el lugar”. ¡Te esperamos!

In Sessions Viernes 25 Mayo:

De 23:59 hs a 07:00 hs (1h. menos en Canarias)

#InSessionsMaximaFM

23:59 hs Mazdem (S)

01:00 hs Shake Coconut (S)

02:00 hs Radness (S) b2b The River

03:00 hs Dany Bpm (S)

04:00 hs Aitor MV (S) b2b Borja Rosan (S)

05:00 hs Gioser (S)

06:00 hs Sergei Rez (S)

In Sessions Sábado 26 (Domingo 27) Mayo: Maxima Corpus 2018

Warm up Maxima Dj Academy by CES

21:30 hs LI4M & Matteo

De 22:00 hs a 05:00 hs (1h. menos en Canarias)

Retransmisión de Maxima Corpus 2018 – Toledo

con Myriam Rodilla & Jesús Taltavull (Mucho Max)

22:00 hs Germán Pascual

22:30 hs Jose M Duro (Climax)

23:00 hs Jesús Taltavull & Myriam Rodilla (Mucho Max)

23:30 hs Javi Sánchez

00:00 hs Luis López (World Dance Music Maxima FM)

00:30 hs Ramsés López ‘El Faraón’

01:05 hs Dj Nano (Bien Bailao)

01:45 hs Arturo Grao (Maxima 51 VIP & Chart)

02:20 hs Jose AM (Puro Dance)

03:00 hs Sophie Francis

03:40 hs Nils Van Zandt

04:20 Abel Ramos >< Albert Neve (Maxima Deejay)

Artistas Maxima Corpus 2018





























In Sessions Maxima FM – After Maxima Corpus Axwell /\ Ingrosso

De 05:00 hs a 07:00 hs (1h. menos en Canarias)

#InSessionsMaximaFMAfterCorpus

Domingo 27 (Lunes 28) Mayo:

In Sessions Lunes 28 Mayo: Play Trance pres. Vibrate Audio

De 02:00 hs a 04:00 hs (1h. menos en Canarias)

#InSessionsMaximaPlayTrance

02:00 hs Huem (S)

03:00 hs Aldo Henrycho (S)