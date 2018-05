Inna: “Mi estilo es crazy, sexy y wild”

Inna es una de las artistas cien por cien MaximaFM, es la cantante que más números 1 ha conseguido en la lista dance referencia del país Maxima 51 Chart. Sus últimas canciones que pinchamos en la radio ‘Cola Song’ y ‘Gimme Gimme’ se convirtieron en un éxito rotundo de los últimos veranos.

La joven rumana tiene nuevo trabajo, para este verano 2018, junto al DJ y productor neerlandés Dannic, que puede presumir de haber firmado otros temas con Hardwell, Dyro o Sick Individuals.





Never look a lion in the mouth Una publicación compartida de Dannic (@dannic) el 3 May, 2018 a las 5:32 PDT

Vuestro nuevo single se llama ‘Stay’, ¿Cómo surgió esta colaboración?



INNA: Después del Festival UNTOLD en Rumanía, mi equipo se puso en contacto con el equipo de Dannic y él me propuso una canción. Nos encantó y así fue cómo surgió ‘Stay’. Es una canción muy bonita que yo espero que a la gente le guste.

DANNIC: Estaba pinchando en un festival en Rumanía y me preguntaron si conocía algún artista del país y dije: Claro… Por supuesto, ¡Inna! Hice este comentario a la periodista que me entrevistaba como: “Hey, Inna. Si estás viendo esto… ¡colaboremos!” No pensaba que esto fuera a llegar a más, pero poco después nuestros equipos se contactaron y decidieron hacer posible una colaboración.

Muchas canciones que Inna ha sacado son en nuestro idioma. Dannic todavía no se ha atrevido pero, ¿hay algún artista de España con el que os gustaría colaborar?

INNA: Trabajé en el pasado con Juan Magan, junto a él tengo las canciones ‘Un Momento’ y ‘Be y Lover’ y con otros artistas latinos como son: Yandel, Reik, Daddy Yankee, Pitbull y J Balvin.

DANNIC: No estoy muy familiarizado con los artistas españoles pero soy muy fan de Roger Sánchez (Dj de MaximaFM), es un icono de la música house. ¡Me encantaría trabajar con él!

Apenas hay artistas mujeres que tengan canciones que sean éxitos dance. Como mujer, ¿qué crees que deberíamos de plantearnos para que la presencia del poder femenino en la música dance aumente?

INNA: Creo que es importante que creamos en nosotras mismas, en nuestro talento, instinto… pero también es importante que intentemos crear nuestra propia música, y nos involucremos en todo lo relevante del proyecto que vayamos a llevar a cabo.

DANNIC: Creo que se debería buscar una mayor conexión con las mujeres, llegar a ellas y apoyarlas, especialmente en esta industria (la de la música dance), es muy importante. Existen muchos que creen que es solo cosa de chicos y entiendo que pueda parecer intimidador, pero es importante que esto cambie para que la escena actual se desarrolle.

A ti Inna, queremos saber, ¿cómo conseguiste viajar desde tu país, Rumanía, al resto del mundo? ¿Cómo conseguiste llegar a ser “La Reina del Dance” en todo el mundo?

La música lo hizo posible y estoy muy agradecida. Mis fans me han apoyado durante todos estos años en mi carrera. Trabajo duro, durante todos los días, y me emociona probar cosas nuevas. Tengo mucho más para dar y ofrecer a mi “Club Rockers”.

Combinas la música y la moda. ¿Cómo describirías tu estilo con una canción?

¡Me encanta la moda y me encanta la música! ¡Eso es! Para describir mi estilo con una de mis canciones: Crazy, Sexy & Wild (loco, sexy y salvaje).

¿Tenéis pensado sacar canciones nuevas pronto?

DANNIC: Acabo de lanzar ‘NRG‘ con Teamwork en mi sello discográfico Fonk Recordings. Claro que sí, ¡más singles están por llegar!

INNA: Ahora mismo estoy trabajando en un nuevo vídeo, nueva música y nuevo álbum escrito completamente por mí. Estoy haciendo todo esto en Los Ángeles. Siento mucha emoción por este futuro álbum. Así que, ¡estad atentos!

