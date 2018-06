Inna ya está preparada para el verano

Para nosotros Inna es la reina del dance indiscutiblemente y a nivel mundial. Hot, Love, Deja vu, Sun is Up, More than Friends, In your Eyes, Cola Song o Gimme Gimme son algunos de los temas con los que la artista ha alcanzado el número 1 de la radio dance más seguida del país y, por supuesto, con los que nos ha movido verano tras verano.

Los modelitos de Inna para este verano 2018

Parece que a Elena Alexandra Apostoleanu, que así es como realmente se llama Inna, este año no solo quiere conquistar a los fans con su música, convirtiendo alguno de sus tracks en la canción del verano, sino que ha sacado ya su ropa de baño para comenzar a marcar tendencia en la red social de instagram, en la que acumula más de dos millones de seguidores.

A continuación tienes una selección de las mejores imágenes de las que descubrimos un secreto a voces, ¡le encanta la playa!

Inna 11

Inna 6

Inna 14

Inna 1

Inna 2

Inna 3

Inna 4

Inna 5

Inna 13

Inna 12

Inna 9

Inna 10

Inna 8

Inna 7

Su apuesta musical de momento

No esperaba este éxito, honestamente. Trato de ser realista, no importa cuánto me gustan las canciones que lanzo. Nos respondía hace unos meses cuándo le preguntamos en una entrevista sobre su éxito en Youtube, plataforma en la que alcanza más de 2.000.000 millones de reproducciones.

A principio de este año lanzaba Me Gusta, interpretada en Castellano, y hace unos días veía la luz una nueva colaboración con la banda The Motans, originaria de la República de Moldaba, llamada Pentru Ca. ¿Qué os parecen sus nuevas apuestas? Seguiremos muy cerca los futuros lanzamientos para Inna en Maxima.FM

Me Gusta

Pentru Ca