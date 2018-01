¿Te gustaría ir a Tomorrowland 2018? ¡Este es el primer paso!

Tomorrowland comienza con su mecánica para que los fans se registren y puedan comprar los abonos. Esto es algo que sucede siempre que se inicia un nuevo año.

Como ya te contamos, este año Tomorrowland 2018 se hará en dos partes, del mismo modo que sucedió con Tomorrowland 2017, edición en la que se dieron cita más de 360.000 asistentes de todo el mundo.

Las fechas elegidas para su celebración en la localidad de Boom (Bélgica) son del 20 al 22 y del 27 al 29 de julio de 2018.

Este registro no garantiza que puedas conseguir la entrada, aunque si que te acerca un poco más al festival.

De cualquier forma, si no te registras no podrás comprarla. Si estás pensando en ir con tus colegas… ¡registraros!

Si la respuesta es sí, entonces apunta en tu agenda el 9 de enero de 2018 a las 17h (hora española) y accede a este enlace.

En estos momentos hay una cuenta atrás, y cuando acabe te dejará registrarte para el fin de semana que quieras o quede disponible.

Recuerda que miles de fans de todo el mundo estarán pendientes e intentando conseguir registrarse para optar a la compra de su entrada, por lo que lleva paciencia pero no te duermas en los laureles.

En resumen, es uno de los pasos más importantes si realmente tienes el sueño de ir a Tomorrowland 2018.

Tomorrow, Tuesday January 9th – 17h CET, Pre-Registration for Tomorrowland 2018 begins. Be part of this wonderful new tale… More info: https://t.co/BSuyymIs3z pic.twitter.com/g0ArWCcJi0

De nuevo la Ciudad Condal se llenará de magia y será el sábado 28 de julio de 2018.

Connecting you with Tomorrowland, all over the world with DJ’s & an incredible live connection with the Mainstage in Belgium. This is UNITE With Tomorrowland. pic.twitter.com/5kvej4cAO5

— Tomorrowland (@tomorrowland) 7 de diciembre de 2017