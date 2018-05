Jaded en Maxima 51 VIP ‘Sessions’ con Arturo Grao

Jaded en Maxima 51 VIP

Jaded invitados de nuestra ‘VIP Sessions’ .Trío de productores, y Dj, de Londres con lanzamientos en Black Butter Records y Dirtybird Records.

Su talento se descubrió por primera vez a través de la serie Spread love de Black Butter, una recopilación que arroja luz sobre los actos que la etiqueta tiene en sus ojos y oídos. Con temas como “Gully Creeper” en Vol.4 y “Revolution” en el Vol.5 de la compilación, los chicos han recorrido varias estaciones de radio en su país natal, el Reino Unido. Los miembros incluso tienen algunos remixes potentes como el que le hicieron al ‘Hope of the future’ del gran Paul McCartney.

Con su EP del Reino Unido, “Big Round & Juicy” en Black Butter Records, y su último single “Made In China” en Dirtybird Records, Jaded claramente tiene una habilidad especial para unir algunos sonidos bastante desagradables pero muy efectivos en pista. Su UK Garage cruza el charco y desembarca en San Francisco, en la casa de Claude VonStroke.

El fuerte apoyo nacional de la radio y los clubes a su último EP de la talla de Hannah Wants, Gorgon City, DJ Target, Danny Howard, Tough Love y más, demuestra que Jaded se está convirtiendo rápidamente en un nombre al que hay que estar atento. Paul McCartney los conoce. Entonces tú también deberías … (vía residentadvisor).

Info Jaded: Youtube / Soundcloud / Twitter / Facebook / Instagram

Around the world

















Este anuncio se cierra en 5 s Cerrar X

Pancake (Audio) ft. Ashnikko

In the Morning (Official Video)

Jaded ‘Tracklist VIP Sessions’

01. Jaded – Pancake (Explicit Radio Edit)

02. Jaded – Pancake (VIP)

03. Not3s – Addison Lee (Peng Ting Called Maddison) [Tom Zanetti Remix]

04. Big Shaq – Man’s Not Hot (Black Caviar Remix)

05. Jaded – Made in china

06. Camelphat & Elderbrook – Cola

07. Gorgon City – Grooves on the Vinyl

08. Jaded – In the morning – Jaded & Gotsome remix

09. Not3s – my lover

10. Jax Jones – Breathe

11. Redlight – Zum Zum

12. Damien N – Drix – Wingz

13. Ghosted – Getsome – Jaded remix

14. J Balvin & Willy William – Mi gente (4B remix)

15. Artwork – Let go of this acid

16. Motez – the vibe feat Scruffizer

17. Shadowchild – Ooh tune

18. Cajmere – Brighter days – Gotsome remix

19. Kendrick Lamar – HUMBLE – bootleg

20. Dombresky – Utopia

21. Dan Caplan – Flat Champagne – Jaded Remix