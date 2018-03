Jose AM presenta In Sessions Puro Dance and Play Trance

Jose AM presenta In Sessions Puro Dance. Hola familia, este finde nuestro amigo y compañero de las tardes nos trae un especial cargado de Máxim@s, oyentes que muestran su visión particular de la escena electrónica. Gracias por la iniciativa, y por la respuesta que ha sido brutal, lo que nos lleva a cerrar otro especial para el próximo mes de Junio. Y para cerrar la semana, el colectivo Play Trance nos trae dos “sesionakas”. Recuerda: “Nosotr@s ponemos la música, tú elliges el lugar”. Muchas gracias por estar ahí cada weekend, ¡disfruta!. Abrazos XXL Family Maxima.

Viernes 16 Marzo 2018: Especial Puro Dance by Jose AM

De 23:59 hs a 07:00 hs (1h. menos en Canarias)

#InSessionsPuroDanceByJoseAM

23:59 hs Jose AM

00:52 hs Sergio Grau

01:44 hs Martin Kid

02:36 hs Erik Garrido

03:28 hs Liz Dj

04:20 hs Dj Leony

05:12 hs Carlos CH

06:04 hs Alex Groove

Sábado 16 Marzo 2018: Especial Puro Dance by Jose AM

De 23:59 hs a 07:00 hs (1h. menos en Canarias)

#InSessionsPuroDanceByJoseAM

23:59 hs Jose Frías

00:52 hs Damn Valley

01:44 hs Ansthef

02:36 hs Diego Díaz

03:28 hs Ramoned

04:20 hs Arlon Vibes

05:12 hs Frank Josh

06:04 hs Jose AM

Domingo 18 (L 19) Marzo 2018:

De 23:59 hs a 02:00 hs (1h. menos en Canarias)

Paul Van Dyk Pres. VONYC Sessions

Lunes 19 Marzo 2018: Especial Play Trance

De 02:00 hs a 04:00 hs (1h. menos en Canarias)

#InSessionsMaximaPlayTrance

02:00 hs Akku

03:00 hs True Vampires