Jose De Mara y Crusy aterrizan en Maxima 51 VIP ‘Sessions’. Hola familia, este viernes tenemos en nuestra cabina del VIP a dos de nuestros productores, y Djs, más internacionales, acaban de publicar ‘12 O’Clock’ junto a Corey James en Size Records, sello de Steve Angello. ¡Os esperamos para abrir el weekend bailando!.

Jose De Mara y Crusy (Masters @ Work)

Corey James x Crusy x Jose De Mara | 12 O’Clock

Jose De Mara (Soundcloud) (Tv)

Comenzó su carrera musical muy próximo a la escena House, sin perder nunca sus raíces, el Trance. Ha recibido el apoyo de grandes nombres del EDM, como Tiësto, Martin Garrixo, Steve Angello entre otros muchos y a menudo trabaja con sellos como Spinnin, Sosumi o incluso con su propio sello Arcadia Records.

Ha sido nominado como “Mejor Productor / Artista” por Vicious Magazine en 2011, 2012, 2015 y 2016.

En 2012 comenzó con su sello Arcadia Records, consiguiendo una vez más el apoyo de Dj Tiësto, que incluyó muchos de sus trabajos tanto es su listas (charts) como en su programa de radio, y habiendo lanzado más de 70 referencias al mercado siendo uno de los sellos Españoles más representativos. Algunos de sus éxitos más reconocidos son el remix que realizó de”Look For Love” de Dj Sammyqueya supera los 10 millones de visitas en Youtube. En 2015 llegó directamente al puesto 37 de ‘Los 40’ con “Our Kingdom”.

En 2016, año quelanzó”Bangkok”junto a Crusy, fuedefinitivamente un antes y un después en su carrera y consiguió un gran apoyo por partede los artistasmás grandes de Bigroom House, como Steve Angello o David Guetta llegando a ser una de las 200canciones más pinchadas del 2016 por los DJsa nivel mundial.

Como DJ ha actuado en más de 10 países por todo el mundo y algunos de los clubs más emblemáticos como el legendario Pacha New York o Privilege Ibiza.

Crusy (Soundcloud) (Tv)

Comienza su carrera musical altamente influenciado por la música House en el norte de España. En 2016, tras sólo 2 años en la escena, su música comienza a ser apoyada por artistas como Martin Garrix, Steve Angello, o Nicky Romero, y se consuma como ganador del premio otorgado por Vicious Magazine a Artista Revelación.

El DJ y Productor Bilbaíno consigue en ese año su primer hit, ‘Bangkok ‘, junto al madrileño Jose De Mara, que se sitúa entre las 100 canciones más pinchadas

de 2016. Ésto le lleva a obtener el apoyo incondicional de artistas como Kryder, y saca incluso un segundo tema en su sello ‘Okay’ que es apoyado por David Guetta y Don Diablo entre otros; lo que haría que en Octbre de ese mismo año el vasco se ganase la confianza de Nicky Romero, quien le acoge con su tema ‘Hypnotize’ en su propio sello Protocol Recordings.

Actuaciones en salas emblemáticas de la escena como BCM Mallorca, ‘The Box’ Amsterdam, o ‘Fifty Club’ en Miami junto a Tom Staar, Kryder, Daddy ́s Groove le avalan como DJ.

Jose De Mara y Crusy

Jose De Mara y Crusy en Maxima 51 VIP Sessions



Jose de Mara y Crusy publican en Size Records sello de Steve Angello







Corey James x Crusy x Jose De Mara – 12 O´Clock

Jose De Mara y Crusy 'VIP Sesssions'

01. JOSE DE MARA & CRUSY FT CHIPPER - BELIEVE (JOSE DE MARA & CRUSY INTRO EDIT)

02. SEBJAK - LOOK AT ME (CRUSY REMIX) W/ EATS EVERYTHING - LET´S GO DANCING (Acapella)

03. AU/RA & CAMELPHAT VS SUPERMODE - PANIC ROOM VS TELL ME WHY (CRUSY MASHUP)

04. CRUSY - THINGS AT NIGHT w/ HOOK N’ SLING VS AXWELL - TOKYO BY NIGHT (Acapella)

05. ILLYUS & BARRIENTOS - SO SERIOUS W/ SHAPOV & MEG & NERAK - EVERYBODY (ACAPELLA)

06. JACK NOTE- BANSHEE

07. THOMAS FEELMAN & SOVTH - ZEPHYR W/ AXWELL, STEVE ANGELLO, INGROSSO LAIDBACK LUKE - LEAVE THE WORLD BEHIND (ACAPELLA)

09. THIRD PARTY VS ERIC PRYDZ- GET BACK VS GENERATE (CRUSY MASH UP)

10. ID - ID

11. D.O.D & SUNSTARS - MORPH

12. DADA LIFE - DO IT TILL YOUR FACE HURTS

13. JOSE DE MARA - KARMA w/ SWANKY TUNES & HARD ROCK SOFA - CAFE DEL MAR

14. COREY JAMES X CRUSY & JOSE DE MARA - 12 O’CLOCK

15. PROMISE LAND, ADRIEN MEZSI, NOIZY MARK - GOOD THINGS (VIP Evil Mix)

16. JDM - ID w/ PENDULUM - THE ISLAND (Acapella)

17. D.O.D - BONES w/ Matt caseli & Danny freakazoid - raise your hands (Acapella)

18. TOM STAAR - COME TOGETHER

19. JOSE DE MARA & CRUSY - BANGKOK

20. ARMIN VAN BUUREN & SHAPOV - THE LAST DANCER w/ JOSE DE MARA & STEVE POWERS Ft. Lil’Eddie - FOREVER MINE (Acapella)