La música de Justin Timberlake y Drake aterrizan en Funk & Show

Una semana más vuelve a disfrutar del mejor sonido negro con Funk & Show presentado por Jesús Sánchez. En el radioshow de hoy, tendrás las últimas novedades y la música de Drake o Justin Timberlake.

Durante los próximos 60 minutos sumérgete en lo mejor de este género musical. ¿Preparado? ¡Dale al play!





Recuerda que cada miércoles tienes una cita con una nueva edición de FUNK & SHOW, exclusivo para nuestra web Maxima.FM, APP para tu smartphone y iTunes (dentro de la opción "a la carta"). Si quieres escuchar otros programas anteriores de Funk & Show puedes hacerlo aquí.

Estos son algunos de los temas que podrás escuchar hoy también y sus videoclips

Remy Ma - Melanin Magic (Pretty Brown) ft. Chris Brown

Justin Timberlake - Supplies



Nipsey Hussle feat. YG - Last Time That I Checc'd



NAV - Wanted You feat. Lil Uzi Vert



Drake - God's Plan

Drake - Diplomatic Immunity

Fat Joe & Dre "Pick It Up"



Tinashe - No Drama (Official Video) ft. Offset



Jhené Aiko - Sativa ft. Rae Sremmurd