Maxima Reserva y Enric Font. 120 minutos los sábados y domingos de la música remember.

Dale al play y prepárate para disfrutar de esta nueva oportunidad. Escucha aquí los dos últimos radio shows emitidos en MaximaFM

¿Quieres saber el nombre de todos los temas que sonaron? A continuación de te los desvelamos.

Sábado 24 de febrero

REDNEX – Cotton eye joe

RIHANNA – Umbrella (rmx)

LA LUNA – Kisses of fire

FEDDE LE GRAND – Put your hands up for detroit

BUSE – Love 2 nite

DAFT PUNK – One more time

GIGI D’AGOSTINO – Un giorno credi

ICE MC - Megamix

MAD HOUSE – Like a prayer

PONT AERI – Flying free

BODYROX feat. LUCIANA – Yeah yeah (rmx)

KATE RYAN – Only if i

REFLEKT – Need to feel loved

CORONA – The rhythm of the night

SECCIÓN “MEGAMIX” SUPERVENTAS 2003 VERACOCHA – Carte blanche

DAVID GUETTA – Just a Little more love

ALEX GAUDINO feat. CRYSTAL WATERS – Destination unknown

KOALA - Australia

SECCIÓN “CONEXIÓN RESERVA”

HADDAWAY – What is love (rmx)

JENS – Loops & tings

JEAN CLAUDE ADES – Nite time

SASH feat. TINA COUSINS – Mysterious times

TAMPERER feat. MAYA – Feel it

WARP BROTHERS feat. AQUAGEN – Phatt bass

Domingo 25 de febrero

MADELYNE – Beautiful child (Milk Inc rmx)

GABRI PONTE - Geordie

DAVID GUETTA vs. THE EGG – Love don’t let me go

KRISS feat. HIGH DENSITY - Tonight

EXAMPLE - Kickstars

THE BLACKEYED PEAS – I gotta feeling

CANDY STATION – Young hearts run free

ORION TOO feat. CAITLIN – So shy

BARRY WITHE – Let the music play (Funkstar deluxe rmx)

DJ TONKA - SECURITY

DARREN TATE vs. JONO GRANT – Let the light shine in (Solar system rmx)

EVERMORE vs. DIRTY SOUTH – It’s too late

ANGEL feat. SISTEMA 3 – Angel’s story

TIM DELUXE – Less talk more action

SECCIÓN “MEGAMIX” SONIC MIX 3

MAGIC DREAMS – The stars

MOUSSE T vs. HOT n JUICY - Horny

DJ ROSS - Dreamland

CULTURE BEAT – Mr. Vain

SECCIÓN “CONEXIÓN FAN RESERVA”

NOEMI – In my dream

PAPS N SKAR – Get it on

YVES LAROCK - Zookey

ANTIFUNKY – Everybody jump

RE-JOYCE – The game of love

LUNA PARK – Space melody