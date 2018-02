KREAM desembarca en Maxima 51 VIP. Proyecto creado por dos hermanos en Bergen, Noruega, enfocado en música dance energética. Daniel y Markus Slettebakken comenzaron a producir a temprana edad, cada uno desarrollando su propio papel en el proceso. El par pronto encontró un hogar en el sello norteamericano Big Beat Records, dónde han realizado numerosos lanzamientos incluidos “Love You More”, “Another Life” feat. Mark Asari, y su último single “Taped Up Heart” con la cantante sueca en asenso Clara Mae. “Taped Up Heart” ha alcanzado más de 65 millones de streamings en Spotify y la canción alcanzó el #21 del Billboard “Hot/Dance Electronic Chart. Originalmente descubiertos por sus populares remixes, el dúo acumula más de 50 millones de reproducciones de sus canciones, remixes y sesiones en Soundcloud. Familia, este viernes Daniel y Markus Slettebakken (web) llegan a nuestra cabina en formato VIP Sessions (Warner Music Spain) una canción suave de bpms, con aire tropical capaz de envolver tu corazón. A continuación te dejo algunos de sus trabajos, etc… ¡Os esperamos para abrir el finde bailando!.

KREAM (K) VIP Sessions - Big Beat Mix

K - Know This Love ft Litens

G-Eazy & Halsey - Him & I (Audiovista Remix)

Calvin Harris - Faking It (K Remix)

Loge21 - Next Order

Curbi - LYM

Steve Angello & Laidback Luke - Be (BROHUG Remix)

Brandon Reeve - Fun

Breathe Carolina - DYSYLM

Watermat, Pep & Rash - Ruff Like This

Cazztek - If You Really Wanna

Galantis - Tell Me You Love Me (Raven & Kreyn Remix)

Dua Lipa - New Rules (K Remix)

Don Diablo ft. ARIZONA - Take Her Place (Don Diablo's VIP Mix)

RetroVision x Raven & Kreyn - Nobody Else

Loge21 - In My Zone (feat. Kevin Flum)

CID - Creepin

Tove Lo - Disco Tits (K Remix)

DJ Snake - A Different Way (Noizu Remix)

Major Lazer - Love Life ft. Azaryah

K & Clara Mae - Drowning w/KUUR Remix