KSHMR despliega su magia en Maxima 51 VIP. Hola familia, este viernes nuestro amigo Niles Hollowell-Dhar más conocido como Kshmr nos trae una VIP Sessions llena de “fantasías sonoras”. Antes de su faceta como dj, Nils produjo tracks para Snoop Dogg, 50 cent, Selena Gómez, Enrique Iglesias, Pitbull, etc. A finales de 2013 comienza a publicar por Spinnin Records con su a.k.a. ‘Kshmr’ colaborando con artistas como Tiësto, R3hab, Vassy, Timmy Trumpet, etc. En 2015 alcanza el Nº1 en Maxima 51 Chart con ‘Secrets’ junto a Tiësto & Vassy. En 2016 lo fué con Marnik y ‘Bazaar’, cerrando sus títulos en el Chart, a finales de 2017, con Hardwell y ‘Power’ ,incluido en el Maxima FM Compilation Vol.2. Actualmente gira con dos discazos, su remix para ‘Game of Thrones’ con The Golden Army, y ‘Islands’ con R3hab; ¿conseguirá su cuarta pole position, primera de 2018?. Os esperamos para abrir el finde en Maxima FM, gracias por estar ahí Vippers, ¡abrazos XXL!.

KSHMR en especial In Sessions Maxima 51 VIP

KSHMR & Marnik – Bazaar (Official Sunburn Goa 2015 Anthem)

Game Of Thrones (KSHMR & The Golden Army Remix)

R3HAB & KSHMR – Islands

Tomorrowland Belgium 2017 | KSHMR