La brutal carrera entre la madre de Steve Aoki, su hijo y Vini Vici

¿Imaginas una carrera entre la madre de Steve Aoki, su hijo y el dúo israelí Vini Vici? Pues esto se ha sucedido, al menos de manera virtual.

La próxima actualización del videojuego Need For Speed: No Limits incluirá un tema en el que ha colaborado el presentador de Aoki’s House (sábados a las 23 h, una hora antes en Canarias, en MaximaFM), junto a los israelíes.

En 2015 EA Games lanzaba este título al mercado para los terminales móviles y ya incluía una producción de Aoki llamada ‘Rage The Night Away’.

“Moshi Moshi”, que así es como se llama el track en cuestión, lleva el sello de Aoki y Vini Vici. Es cañero, electrónica pura, que sienta muy bien a la hora de ponerse frente a un coche de repleto de caballos y pilotarlo por carreras ilegales mientras te persigue la policía. Por si lo desconocías, de eso trata la saga Need For Speed.

La madre de Steve Aoki es una profesional de la conducción

En el vídeo de Moshi Moshi podemos ver como, Chizuru Kobayashi, la madre de Steve se enfrenta a los Djs en una carrera arriesgada llena de: coches con potente cilindrada y customizados, adelantamientos, frenazos, choques… pero sobre todo adrenalina, mucha adrenalina. ¿Quién ganará la carrera? Echa un vistazo a este curioso tema y vídeo.