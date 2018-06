¿Bailaste los temas de La Luna? Vuelve a escucharlos en Maxima Reserva

Cada sábado y domingo de 15 y las 17h (una hora antes en Canarias) Maxima Reserva, te trae la mejor música remember, con Enric Font. ¿Recuerdas el tema de La Luna – ‘Take Me’? ¡Sonará!

Te dejamos el programa del que disfrutamos el pasado fin de semana en MaximaFM por si te apetece volver a escucharlo o simplemente te lo perdiste.

¿Quieres saber cómo se llama algún tema? Te dejamos todos los nombres de todas las canciones a continuación.

Sábado 9 de junio

REDNEX – Cotton eye joe

IDA CORR vs FEDDE LE GRAND – Let me think about it

TESS – The second you sleep

BELLINI – Samba de Janeiro

KATE RYAN - Desenchantee

ADAM AUSTIN – The way (Gigi D’Agostino rmx)

BOMFUNK MC’s – Freestyler

MILK INC – Sleepwalker

CANDI STATON – YOUNG HEARTS RUN FREE (Robbie Rivera Rmx)

PLAYAHITTY – The summer is magic

DAVID GUETTA feat. KID CUDI – Memories

JUST LOUIS – American pie

MARC ET CLAUDE – Tremble (Safri Duo rmx)

BENJAMIN DIAMOND – Little scare

SECCIÓN “MEGAMIX” IBIZA MIX 2009 TROUSER ENTHUSIASTS – Sweet release

BODYROX feat. LUCIANA – Yeah yeah (rmx)

FAITHLESS – Insomnia

BUSE – Love 2 nite

SECCIÓN “CONEXIÓN RESERVA”

FEDDE LE GRAND – Put your hands up for Detroid

CASCADA – Miracle

BARRY WHITE – Let the music play (Funkstar Deluxe rmx)

LA LUNA – Take me

DJS FROM MARS, RUDEEJAY – Best of 90’s megamashup

CHERRY COKE – No hagas el indio haz el cherroke

Domingo 10 de junio



RUFF DRIVERZ feat ARROLA - Dreaming

ROBIN S – Show me love (rmx)

JAN DRIVER – Kardamoon (Victor Magan rmx)

SAFRI DUO – Played a live

NICKI FRENCH – Total eclipe of the heart

4 STRINGS – Turn it around

JUNIOR JACK – Thrill me

ROZZALLA vs GITTA – Everybody’s turning back

PRINCESS VANESSA – Around the desck

TIMBALAND & KATY PERRY – If we ever meet again

EMPIRE – Fantasy

ROBERT MILES – Fable

DRIFTWOOD – Freeloader

Robbie Rivera – Back to zero

SECCIÓN “MEGAMIX” BOLERO MIX 15

MADELYNE – Beautiful Child (Milk inc rmx)

SPILLER – Groovejet

GABRY PONTE – Geordie

LATIN ASPECTS – Estrangera

SECCIÓN “CONEXIÓN FAN RESERVA”

DJ TONKA – Security

DESAPARECIDOS – Ibiza

PREZIOSO feat. MARVIN – Let me stay

ARKIMED – L’ultimo dei mohicani

BENNY BENASSI – Satisfaction

LUNA PARK – Space melody