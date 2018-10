La música de Usher, Logic o Rich Homie incluída en Funk & Show

Como cada viernes Jesús Sánchez nos sorprende durante una hora con las novedades del mejor sonido negro en el programa Funk & Show. Esta semana la música de Usher, Logic o Rich Homie Quan es protagonista.







Señala en tu agenda, que cuando comienza el fin de semana tienes una cita con un nuevo FUNK & SHOW semanal, y es exclusivo para nuestra web Maxima.FM, APP para tu smartphone y iTunes (dentro de la opción "a la carta"). Si te apetece escuchar los 'radio shows' de semanas anteriores, aquí tienes todos los programas completos de Funk & Show.

LYRICS "FINALLY HERE' feat.KENNY BLACK



Dave East, Styles P - Don't Cross Me ft. Jazzy

Logic - YSIV



Nathaniel feat Casanova - Tear It Up



Rich Homie Quan - Thoughts Str8 (The Gif)

Usher & Zaytoven - Birthday

Usher & Zaytoven - ATA

Ella Mai – Sauce

Ella Mai – Everything ft. John Legend

Logic - Last Call