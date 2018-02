La sorprendente confesión de Calvin Harris

En 2017 Calvin Harris sorprendió a todo el mundo con Funk Wav Bounces Vol 1 en el que abrazó los ritmos funk y tropicales en un disco que nadie esperaba.

Pero detrás de este proyecto musical se escondía un profundo y casi dramático secreto que el DJ escocés por fin ha confesado.

“Cuando publiqué My way (2016), por primera vez en 11 años no sentí la emoción que sentía por las canciones de música electrónica así que pensé que algo iba terriblemente mal. Por eso me decidí a hacer un disco de funk con todo el mundo con quien siempre había querido colaborar” explica Calvin Harris a Zane Lowe en su programa Beats 1.

Pero la situación era peor de lo que podemos imaginar. Calvin Harris se planteó incluso dejar la música electrónica: “Creía que no me iba a gustar nunca más”.

Por suerte para nosotros ahí apareció Porter Robinson, uno de los productores y DJs más reconocidos del momento en Estados Unidos, con su canción Ghost voices para volver a ‘enamorar a Calvin Harris’ de su habitual sonido.

El resultado es un nuevo acercamiento a la electrónica en Nuh ready nuh ready junto a PartyNextDoor aunque sin abandonar ese toque tropical house que marcó su 2017.

2018 parece que traerá mucho más del Calvin Harris que nos gusta: “Vuelvo a pensar que la música electrónica es alucinante. Algunos de los mejores productores del mundo hacen EDM”.