Lo nuevo de Snoop Dogg y Tyga en Funk & Show

Un miércoles más regresa Funk & Show con Jesús Sánchez, lo mejor del sonido negro y todas las novedades. En el programa de hoy podrás disfrutar de la música nueva para Snoop Dogg o Tyga.

Recuerda que cada semana tienes una cita con una nueva entrega de FUNK & SHOW, exclusivo para nuestra web Maxima.FM, APP para tu smartphone y iTunes (dentro de la opción “a la carta”).

Si te apetece escuchar los 'radio shows' de semanas anteriores aquí tienes todos los programas anteriores de Funk & Show.



Logic & Rag'n'Bone Man - Broken People (from Bright: The Album)

Tory Lanez - B.I.D

Kash Doll - For Everybody



Snoop Dogg - 220 ft. Goldie Loc

Tyga - Faithful Ft Tory Lanez

Post Malone Feat. Ty Dolla $ign - Psycho

PRhyme - Rock It

Good Gas - How I Feel feat. 2 Chainz, A$AP Ferg & FKi 1st

Lil Uzi Vert - Sauce It Up



Logic - 44 More

Joyner Lucas & Chris Brown - Stranger Things



Big Shaq - Mans not hot