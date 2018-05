Los clásicos de Moby, DJ Lasha o Deep Dish en Maxima Reserva

Moby, Dj Lasha o Deep Dish forman parte de la historia del dance. Viaja en el tiempo con Maxima Reserva y Enric Font, los sábados y domingos de 15 a 17h (una hora antes en Canarias) tienes 120 minutos con la mejor música remember.

Sábado 28 de abril



NAÏVE – Looking 4 happiness

CORONA – Baby baby

TIMBALAND feat. KATY PERRY – If we ever meet again (rmx)

VENGABOYS – Up & down

DJ CHUS & DAVID PENN – Baila

ARMIN VAN BUUREN – In & out of love

DJ SYLVAN – Guitar spell

AVANT GARDE – Get down

KLEERUP with ROBYN – With every heartbeat (rmx)

ANNEKE VAN HOFF – Lie to me

BLACK LEGEND – You see the trouble with me

LIONEL RICHIE – All around the world (bob sinclar rmx)

NOEMI – In my dreams

2 BROS. ON THE 4TH FLOOR – Dreams (will come alive)

SECCIÓN “MEGAMIX” TODO EXITOS 99

DADDY DJ – Daddy dj

MOBY – Raining again (rmx)

KIM LUCAS – All i really want

KRISS feat. HIGH DENSITY - Tonight

SECCIÓN “CONEXIÓN RESERVA”

DJ LHASA - Giulia

EDWARD MAYA – Stereo love

JESSY – Look at me now

DEEP DISH – Say hello

FRENCH AFFAIR - Sexy

HAMPENBERG – Ducktoy

Domingo 29 de abril

QUESTION MARK - Mentira

MILK INC – Breath without you

BOB SINCLAR – The beat goes on

ZOMBIE NATION – Kernkraft 400

ICE MC – Think about the way

BUSE – Love 2 nite

ARMAND VAN HELDEN – You don’t know me

DEUX – Sun rising up

GIGI D’AGOSTINO – Bla bla bla

PONT AERI vol.4 – Flying free

KOSMONOVA – Dance avec moi

PHATS & SMALL – Sun comes out

IKEYA ZHANG – The night

ROBBIE RIBERA – Back to zero

SECCIÓN “MEGAMIX” HASTA LUEGO LUCAS MIX

RITMO DINAMIK – Calinda

GIGI D’AGOSTINO – Your love (elisir)

JAM & SPOON – Right in the night

MADISON AVENUE – Don’t call me maybe

SECCIÓN “CONEXIÓN FAN RESERVA”

THE UNDERDOG PROJECT – Summer jam

XTM feat. ANNIA – Fly on the wings of love

KURD MAVERICK – Blue Monday (Vandalism rmx)

SYLVER – Turn the tide

O-ZONE – Dragostea din tei (Dj Ross rmx)

ROD – Free your soul