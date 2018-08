Los DJs y la música electrónica se apoderan de GTA Online

La música electrónica y los videojuegos van de la mano en GTA Online, el modo de juego de GTA V, como ya te contamos hace unas semanas. Rockstar ha contado con Djs de la talla de Solomun, Dixon, Tale Of Us y The Black Madonna para un nuevo contenido descargable este verano, ya está disponible para todos los fans del universo Grand Theft Auto.

GTA Online: After Hours

Así es como se llama esta modalidad de juego que se centra principalmente en la vida nocturna de la inmensa ciudad de Los Santos, y entre muchas novedades más, también nos deja 7 nuevos vehículos para explorarla.

Rockstar ha querido volcarse con la música electrónica construyendo nuevas mecánicas de juego y gestión de los propios clubs nocturnos. No solo tendremos el reto de llenar nuestros locales de ocio con público general o VIP, sino que nos da la posibilidad de programar a una de las cuatro actuaciones de los DJs top (Solomun, Dixon, Tale Of Us o The Black Madonna), además de poder usar estos negocios para desviar nuestro dinero virtual.

Las opciones que promete esta expansión son de las más curiosas porque si lo que te gusta cuando sales a una discoteca es bailar aquí podrás hacerlo -llegando a desbloquear nuevos pasos de baile-. Sin embargo, si eres de lo que se mueven por ambientes exclusivos, GTA Online: After Hours te da la posibilidad de crear el club más chic de la ciudad atrayendo a los famosos más prestigiosos.

The Black Madonna la última en llegar

Tras aterrizar Solomun, Dixon y Tale Of Us, le ha tocado el turno a The Black Madonna. Esta artista 4×4 se desenvuelve genial con los géneros house o techno, y acaba de unirse al staff de Djs disponibles. Cuando Dave el Inglés te llame solo tendrás que recogerla y llevarla a tu discoteca para que actúe.

Sin duda alguna es una oportunidad única la que nos brinda Rockstar. Todo un acierto poder disfrutar de las sesiones de los DJs y productores más demandados por los festivales mundiales sin salir de casa. Además en la estación ‘Underground Radio’, dentro del juego, podrás escuchar también sus sesiones mientras conduces. Echa un vistazo y cuéntanos que te parece.