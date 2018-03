Los Máxima Reserva más votados de marzo en Mucho Max son los que te han motivado cada mañana.

¿Por qué no volver a escucharlos?

Jesús Taltavull y Myriam Rodilla cada día se baten en duelo eligiendo dos “clasicazos” por los que votan los maxdrugadores en el Instagram de Mucho Max.

Si aún no nos sigues… hazlo aquí , y si quieres escuchar estos y más pelotazos sin parar, no te pierdas los sábados y domingos Maxima Reserva con el gran Enric Font de 15 a 17hs (hora menos en Canarias).

¡Dale al play!

Inna & Bob Taylor – Deja Vu

Bandido – Drove All Night

David May – Superstar

Eiffel 65 – Blue

Gaudino Dacosta – Sambatucada

Gabriel & Dresden – Dangerous power

Ice Mc – Think about the way

Simon & Shaker – Freshness

Queen vs. Miami Project – Another one bites the dust

CC Catch – Shake Your Head

Deepest Blue – Deepest Blue

Clublanders – World of love

Gala – Freed From Desire

Outwork ft. Mr. Gee – Elektro

Princess Vanessa – Around the Decks

David Guetta ft. Kelly Rowland – When love takes over

Thomaz vs. Filterheadz – Sunshine

Paul Van Dyk – Nothing But You

Spankox – To the club

Dj Quicksilver – Bellisima