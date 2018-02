Los Máxima Reserva más votados del mes en Mucho Max son los que te han dado el subidón cada mañana.

¿Por qué no volver a escucharlos?

Jesús Taltavull y Myriam Rodilla cada día se baten en duelo eligiendo dos “clasicazos” por los que votan los maxdrugadores en el Instagram de Mucho Max.

Si aún no nos sigues… hazlo aquí , y si quieres escuchar estos y más pelotazos sin parar, no te pierdas los sábados y domingos Maxima Reserva con el gran Enric Font de 15 a 17hs (hora menos en Canarias).

¡Dale al play!

Cassius -1999

Cabballero – Hymn

Agnelli & Nelson – Holding on to nothing

Paul Van Dyk – For An Angel

Kate Ryan – The promise you made

Gigi D’Agostino – Another Way

Jens – Loops & Tings

Terminal – Poem Without Words

Bob Sinclar – Love Generation

Nelly Furtado – Say It Right

Fireflies ft. Alexandra Prince – I Can’t Get Enough

New Limit – smile

In Grid – Tu es foutu

Jose Am – Dale Que Voy

Taito Tikaro, J Louis, Ferran Benavent – Shine On Me

Global Deejays – The Sound Of San Francisco

Culture Beat – Mr. Vain

David Guetta – The World Is Mine

Juanjo Martin & Albert Neve ft. Nalaya – Supermartxe

Stromae – Alors On Dance