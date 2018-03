Lost Frequencies y su Crazy VIP Sessions en Maxima 51 VIP. Hola familia, este viernes tenemos de invitado al actual Nº1 de Maxima 51 Chart con ‘Crazy’ junto a Zonderlin. ¡Vais a flipar! Os dejo info sobre su último track. Gracias por estar ahí, un fuerte abrazo!

Lost Frequencies lanza su nuevo single “Crazy”

Cuando ya has conquistado el mundo con una infinidad de hits globales y un álbum espectacular, parece lógico que el siguiente paso sea crear tu propio sello. Y de hecho eso es lo que ha hecho Lost Frequencies, que tras publicar algunos de los singles más impactantes de los últimos años lanza su propio sello junto a Armada Music: Found Frequencies.

“Crazy” —que irradia un sensación de días pasados pero no pierde el sonido optimista y de buen rollo— es el nuevo y contagioso single que llega de la mano de Lost Frequencies y se trata del primer lanzamiento del nuevo sello del músico. Esta maravilla, en la que el artista se une al dúo holandés Zonderling, está llena de energía y carácter y es una canción que sin duda encontrará el camino hacia la cima de tu playlist.

Lost Frequencies, cuya colaboración con Netsky, (‘Here With You’) recibió recientemente el Disco de Oro en Países Bajos, es sin duda uno de los artistas más talentosos de la escena dance en la última década. Con su single debut ‘Are You With Me’ y el segundo single ‘Reality’, el joven belga recibió el Oro, el Platino y el Doble Platino en más de una docena de países; alcanzó la cima de algunos de los charts más importantes a nivel mundial —como la Lista de singles de Reino Unido— y acumuló 400 millones de streams y 250 millones de streams, respectivamente en Spotify solo con esos dos singles.

El éxito del artista continuó imparable con ‘Beautiful Life’, ‘What Is Love 2016’, ‘All Or Nothing’ y ‘Here With You’ y su esfuerzo se vio recompensado con actuaciones en directo en algunos de los festivales más importantes del mundo, incluyendo Coachella y Tomorrowland. Solo en Spotify, los singles y remixes de Lost Frequencies acumulan en total más de mil millones de streams y “Crazy” —un tema marcado por el sonido que caracteriza a Zonderling— sin duda sumará muchos más.

“Estoy feliz de lanzar mi propio sello, Found Frequencies.

Será la casa de mi propia música, y espero que se convierta en el sello de referencia de músicos prometedores con talento.

Espero lanzar unos cuantos discos de música club con mi propio sello y en cuanto al resto, el sonido se corresponde con todo lo que toco en mis conciertos en directo o añado a mis playlists. Espero que a la gente le guste.”

Lost Frequencies & Zonderling – Crazy

Lost Frequencies VIP Sessions tracklist

01. Charlie Puth – How Long (EDX’s Dubai Skyline Remix)

02. Lost Frequencies & Zonderling – Crazy (extended mix)

03. Teo Mandrelli & Unomas – Rush (Extended Mix)

04. Tom Budin Feat. Jack Wilby – On My Side (Extended Mix)

05. Alan Walker – All Falls Down (Luca Schreiner Remix)

06. Liam Payne – Bedroom Floor (Cash Cash Remix)

07. Mylo – Drop The Pressure (PBH & Jack Shizzle VIP Club Edit) Know U Well

08. Cassian – B8

09. We Are Loud – Tandori Groove (Extended mix)

10. Frey – Milkshake (Original Mix)

11. Fatboy Slim – Star 69 (LO’99 Remix)

12. Swanky Tunes & Going Deeper – Time (Extended Mix)

13. Julien Creance & Ekim & Julien Stackler – EVERYBODY Move (Let’s all Chant REMIX )

14. Luca Debonaire – Do You Still Care

15. Mike Mago & Tiggi Hawke – Dangerous Behaviour (Tom Ferry Extended Remix)

16. RÖNY – Nuit Apres Nuit (Extended Mix)