Lost Frequencies cierra el mes de Maxima 51 VIP. Hola familia, este viernes terminamos Junio con la ‘VIP Sessions‘ un artista muy querido dentro y fuera de la redación de Maxima FM. Actualmente gira con dos tracks en tu lista dance: ‘Crazy’ con el que consiguió un Nº1, y ‘Melody’ con el que va camino de ello; si te gustan vótalos: Maxima 51 Chart. ¡Te esperamos!

LOST FREQUENCIES se une a JAMES BLUNT para publicar lo que seguro será uno de los éxitos del verano.

Tras triunfar en las plataformas de streaming sumando millones de reproducciones con sus lanzamientos anteriores de Found Frequencies —incluyendo sus pegadizas melodías y esa voz franca de ‘Crazy’— Lost Frequencies ahora anuncia el lanzamiento de ‘Melody’ junto al exitoso cantante y compositor James Blunt.

Con su variada paleta electrónica y talento único como base e inspirándose en influencias ajenas al espectro de la música dance, Lost Frequencies rinde homenaje a los sonidos country al impregnar “Melody” de rasgueos melódicos de guitarra y convirtiendo la poderosa voz de Blunt en un loop extraordinario que acaba en el estribillo ,fluyendo alrededor del ritmo en forma de cascada.

Lost Frequencies ha comentado acerca del lanzamiento que fusiona de manera extraordinaria sonidos tan diferentes como los que caracterizan de manera individual al vocalista y al productor : “He sido un gran admirador de James Blunt estos años; me encanta su voz y su música. Grabar una canción juntos es algo que ni siquiera se me hubiese pasado por la cabeza hace unos años, pero aquí estamos. James me envió el demo que tenía de ‘Melody’ y yo empecé a trabajar en él de inmediato. Hice varias versiones hasta conseguir la versión final, que nos gustó a todos. Fue un proceso relativamente corto, teniendo en cuenta que ambos pasábamos mucho tiempo de gira y trabajando en otros proyectos, y estoy muy contento de que encontráramos una versión de la canción que equilibrara perfectamente nuestros dos mundos.”

James Blunt se muestra igualmente emocionado con esta colaboración y sus excelentes resultados: “Había estado en el estudio escribiendo con Steve Mac y Ammar Malik, y escribimos una canción titulada ‘Hey, Melody’. No acabada de encajar del todo en mi álbum, pero me encantaba, así que cuando Lost Frequencies me propuso hacer algo juntos, me emocioné… Lo admiraba desde hacía tiempo y quería que la canción se escuchara. Sacó el estribillo, puso su toque mágico y convirtió la canción en un fantástico tema de verano.”

Lost Frequencies ‘Melody’ Feat. James Blunt

Lost Frequencies ‘VIP Sessions’

01 La Fuente – Deep Down Inside

02 D.O.N.S. feat. Alexandra Prince – How Will I Know

03 Retrovision – Dancin

04 Lost Frequencies feat. James Blunt – Melody

05 Monn – Birds Of Love (Gil Sanders Remix)

06 Me & My Toothbrush – Forgiveness

07 Three Drives On A Vinyl – Greece 2000 (Sebastien Extended Remix)

08 Lost Frequencies – Are You With Me

09 Brandy – I Could Be Wrong (2018 Edit)

10 Kokiri – Joy

11 Lucas & Steve – Source

12 Lost Frequencies & Zonderling – Crazy (Clément Leroux Remix)

13 Just Kiddin – Indiana (Club Mix)

14 Wolvo feat. Reign – Rather Do

15 Lika Morgan – Money For Love (Calippo Club Mix)

16 Perfecto Allstarz X Freejak – Reach Out