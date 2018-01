Loud Luxury tocan en Maxima 51 VIP. Hola familia, cerramos mes de VIP Sessions con dos artistas de Blanco y Negro, su sello en nuestro país, de origen vienen de la mano de Armin Van Buuren – Armada: Los amigos de la universidad Andrew Fedyk y Joe Depace más conocidos como Loud Luxury han estado creando un gran revuelo en la escena de la música dance últimamente. Con solo un puñado de lanzamientos en su haber, el dúo de Toronto se ha ganado el apoyo de artistas como Tiësto, Oliver Heldens y Martin Garrix por nombrar algunos.

Obteniendo la atención internacional por su remix del exitoso sencillo ‘Home’ de Dzeko & Torres, que alcanzó el #3 en los charts HypeM solo para seguir con un #1 en las listas con su remix no oficial de ‘Time to the Feeling’ de Justin Timeberlake , Loud Luxury está “girando cabezas” alrededor del mundo. El otoño de 2016 marcó un momento crucial para estos artistas jóvenes, ya que lanzaron una colaboración titulada ‘Going Under’ con Borgeous, que aparece en su álbum debut ‘13′. Inmediatamente después de ese éxito, produjeron una canción para Tiesto’s AFTR: la compilación de HRS titulada ‘Fill Me In’, que llegó al número dos en el Global Viral Chart de Spotify y alcanzó el top 50 en 20 listas virales de diferentes países.

Después de recorrer América del Norte con más de 50 fechas el año pasado y las reservas de festivales en América del Norte, el futuro parece brillante para estos jóvenes artistas que intentan conquistar el mundo de la música dance.

¡Os esperamos para cerrar semana y abrir weekend bailando!

Loud Luxury ft. Nikki’s Wives – Show Me

Loud Luxury & Ryan Shepherd – Fill Me In

Borgeous, Loud Luxury – Going Under

