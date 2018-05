¿Recuerdas Love Is Gone o When Love Takes Over? Escúchalos en Maxima Reserva

La música de David Guetta forman parte de la historia del dance. Temas como ‘Love Is Gone’ han sido de los más pinchados en los últimos años. Viaja en el tiempo con Maxima Reserva y Enric Font, los sábados y domingos de 15 a 17h (una hora antes en Canarias) para descrubrir este y mucho más.

Dale al play y prepárate para disfrutar de los dos últimos radio shows emitidos el pasado fin de semana en exclusiva por la radio dance líder del país, MaximaFM.

Además te desvelamos el nombre de todos los temas que sonarán para que te los apuntes. ¿Y tú? ¿eres un nostálgico del dance?

Sábado 12 de mayo

LA LUNA – Kisses of fire

HYSTERIE – Be my lover

MICHAEL MIND - Bakerstreet

DAVID GUETTA – Love is gone

TOMMIE JENKINS – Let me be your love

LUNA PARK – Space melody

GIGI D’AGOSTINO – La passion

ERIC PRYDZ – Call on me

CULTURE BEAT – Mr Vain

DELERIUM – Silence (rmx)

RIO – When the sun goes down

SEPTEMBER – Satellites

IMPERIO – Cyberdream

THE PUSSYCAT DOLLS – Don’t cha (rmx)

SECCIÓN “MEGAMIX” CURRUPIPI MIX

EDDIE THONEICK & KURD MAVERICK – Love sensations

SAFRI DUO – Played a live

DJ TONKA - Security

SNAP – Rhythm is a dancer (rmx)

SECCIÓN “CONEXIÓN RESERVA”

ICE MC - Megamix

MAD HOUSE – Like a prayer

BARTHEZZ - Infected

GALLEON – One sign

DJ ROSS - Dreamland

X-SESSION – The sound (Milk inc rmx)

Domingo 13 de mayo



THE SOUNDLOVERS – Wonderful life

GEM – I feel you tonight

STARDUST – Music sounds better with you

BILLY MORE – Up & down

SILICONE SOUL – Right on

DAVID GUETTA feat. KELLY ROWLAND – When love takes over

CLUBLANDERS – World of love

EIFFEL 65 – Cosa restera

ALAN BRAXE & FRED FALKE - Intro

ROBIN S – Show me love (rmx)

SASH feat. RODRIGUEZ – Ecuador

NETZWERK – Memories

DARREN TATE vs. JONO GRANT – Let the light shine in (Solar system rmx)

ULTRABEAT– Pretty Green eyes

SECCIÓN “MEGAMIX” PELOTAZO MIX 2

MAURO PICOTTO – Komodo

ERIKA – I don’t know

EURYTHMICS – Sweet dreams (Steve Angelo rmx)

LASGO - Something

SECCIÓN “CONEXIÓN FAN RESERVA”

KATE RYAN – Mon Coeur Résiste Encore

MIKE CANDYS feat. EVELYN – One night in Ibiza

CORONA – Baby baby

LUKA – To nem ai

MARTIN SOLVEIG – Rocking music

WARP BROTHERS vs. AQUAGEN – Phatt bass