¿Tuviste el recopilatorio Máquina Total 7? Maxima Reserva te trae su megamix

¿En cassette? ¿En Compact Disc? ¿En qué formato tenías el recopilatorio Máquina Total 7? Este pasado fin de semana viajamos en el tiempo con Maxima Reserva y Enric Font para recuperar esta compilación, dentro de la sección “megamix”. Ya sabes que los sábados y domingos durante 120 minutos repasamos la mejor música remember.

¿En cassette? ¿En Compact Disc? ¿En qué formato tenías el recopilatorio Máquina Total 7? Este pasado fin de semana viajamos en el tiempo conpara recuperar esta compilación, dentro de la sección “megamix”. Ya sabes que los sábados y domingos durante 120 minutos repasamos la mejor música remember.

Dale al play y disfruta de esta nueva oportunidad para escuchar los dos últimos radio shows emitidos en MaximaFM

Si quieres saber el nombre de todos los temas que sonarán en ambos programas, te los desvelamos a continuación. ¡Disfruta!



DUAL BASS feat ALLAN – What will i do

ONDINA – Into the night

PRINCESS VANESSA – Around the decks

NELLY FURTADO – Say it right (rmx)

GIGI D’AGOSTINO – Another way

THE MATRIX – Talk 2 me

GALA – Freed from desire

MARTILLO VAGO – Porque no

SPANKOX – So true

DARUDE – Sandstorm

JOAN REYES – Oye mira

LIVE ELEMENT – Be free

MILK INC – Oceans

CIRC – Destroy she said

SECCIÓN “MEGAMIX” MAQUINA TOTAL 7

MAGIC BOX – 4 your love

ALEX GAUDINO – Destination Calabria

KIM LUCAS – All i really want

KRISS feat. HIGH DENSITY - Tonight

SECCIÓN “CONEXIÓN RESERVA”

DJ LHASA - Giulia

EDWARD MAYA – Stereo love

JESSY – Look at me now

DEEP DISH – Say hello

EMPIRE – Fantasy

TRACY ANNE – Tonight



DANNY TENAGLIA – Music is the answer

IAN OLIVER feat. SHANTEL– Bucovina

SASH – Stay

JAN DRIVER – Kardamoon (Victor Magan rmx)

ASTROLINE – Close my eyes

PAPS N SKAR – Loving you

ALEXIA – Summer is crazy

KATE RYAN – Ella elle l’a

DRIFTWOOD – Freeloader

BOB SINCLAR feat PITBULL – Rock the boat

CANDY STATION – Young hearts run free (rmx)

MAD HOUSE – Like a prayer

K-VOICE feat. LA LUNA – Save me from the night

HERD & FITZ feat. ABIGAIL– I just can’t get enough

SECCIÓN “MEGAMIX” BOMBAZO MIX 3

ROZZALLA vs GITTA – Everybody’s turning back

DUTCH feat. CRYSTAL WATERS – My time

RUFF DRIVERZ feat ARROLA - Dreaming

VENGABOYS - Boom boom boom

SECCIÓN “CONEXIÓN FAN RESERVA”

BUZZY BUS – Jump

JAKATTA – American Dream

MILK INC – Walk on water

EIFFEL 65 – Blue (da ba dee)

ROGER SANCHEZ - Lost

HARDBODY BABES – Going crazy